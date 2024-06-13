台南芒果外銷新加坡 今年首櫃逾700箱共4公噸

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南芒果正值產季，近日將外銷新加坡首櫃逾700箱共4公噸愛文芒果，今天封裝進櫃，台南市長黃偉哲也到場視察準備過程，期許台南農產在國際樹立良好形象。

黃偉哲視察台南水果出口包裝，檢視芒果外銷新加坡準備過程。他指出，這是今年首櫃銷往新加坡的台南芒果，新加坡是水果消費大宗國家，也對優質水果反應非常好，市府加強品質管控，讓台南芒果前進新加坡，更讓台南芒果外銷往前邁進一大步。

黃偉哲表示，新加坡國民所得是世界前5名，對優質水果需求多，更因位處東南亞，成為水果銷售必爭之地；台南水果中，鳳梨先打進新加坡市場，接著芒果也前進新加坡，希望台南農產品在國際樹立良好形象。

台南市政府發布新聞稿指出，今年台南首櫃外銷新加坡的愛文芒果，將銷往新加坡唐吉訶德15家分店及新加坡網購通路，共逾700箱4公噸。

市府農業局表示，預估今年台南芒果收穫面積6864公頃，總產量6萬1900公噸，種植面積約占全台50.3%，主要產區是楠西區、玉井區、南化區、左鎮區、大內區及官田區等。

台南西施芒果、金煌芒果去年成功上架新加坡高端超市冷藏公司（Cold Storage）連鎖超市，今年持續推動芒果外銷新加坡，這是台南推動農產品國際化的一部分。（編輯：李淑華）1130613