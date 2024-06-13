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逾期書回娘家 桃市圖辦還書任務解鎖借書權

2024/6/13 16:36
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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市立圖書館今天說，本月起至8月31日舉辦還書活動，只要歸還逾期館藏並完成解鎖任務，逾期記點就能歸零，讀者可重新借書，希望有不一樣的還書體驗，下次能記得準時還書。

桃園市立圖書館今天發布新聞稿表示，讀者來圖書館借書若忘記還書，一旦被記點數則無法繼續借書，館藏資源也沒辦法繼續流通；依閱覽規定，借閱逾期者還書前不得借閱、預約，每冊逾期1天違規記1點，達60點者暫停借書權利14天，採累計累罰，停借上限為182天。

桃園市立圖書館表示，經清查逾期書籍以857類小說為最大宗，例如「專注的力量」「幸福的魔法 : 更快樂的101個選擇」及「飛過天邊的幸福」等；若被停權不得借書，則需等到點數依規歸零後才能續借。

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桃園市立圖書館表示，為鼓勵讀者還書，讓更多逾期館藏能回流圖書館，規劃從6月1日起至8月31日間舉辦「送書回家吧！來桃市圖解鎖任務，逾期點數全歸零」活動，只要至桃園市立圖書館歸還逾期館藏並完成解鎖任務，即可將歸還點數及天數歸零，可以重新借書。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，希望讓逾期書歸還變成一個充滿樂趣或溫暖的活動，不要讓讀者感到有壓力或是因為有書籍逾期就再也不敢踏入圖書館；活動規劃歸還書籍之外，選擇一項任務解鎖，即算完成逾期書歸還流程，讓讀者感受到不一樣還書體驗，下次能記得準時還書。（編輯：方沛清）1130613

施照輝
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