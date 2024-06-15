陳其邁邀彭啓明柴山淨山 盼中央多多照顧高雄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄市長陳其邁今天邀請環境部長彭啓明一起參與柴山登山口淨山健行活動，陳其邁說，因產業布局，高雄碳排放量是台北市5倍，現在透過政府補助與技術協助，努力做好淨零轉型。

高雄市環保局今天在鼓山三路西側柴山登山口舉辦淨山健行，陳其邁說，柴山是高雄最美的山，要把它顧好，所以特別邀請彭啓明此行一定要來看柴山，感受高雄人的熱情，也希望彭啓明能多多照顧高雄。

彭啓明表示，陳其邁很關心氣候變遷、淨零碳排議題，關於這個部分，環境部未來會跟高雄密切合作。彭啓明也提醒落實登革熱防治，注意家裡附近空地清潔狀況，避免蚊蟲滋生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彭啓明除參與淨山活動外，下午也視察高雄市中區資源回收廠，他接受媒體聯訪時表示，近日有媒體報導台灣垃圾問題，全台許多垃圾暫置場，環境部訂4年內解決垃圾裸露堆置狀況。

彭啓明及陳其邁在致詞後，帶領大批環保志工及民眾一起淨山、健行，市府環保局表示，希望藉此推廣無痕山林概念，期待民眾在登山運動時，避免在自然中留下活動痕跡，共同打造永續的山林環境。（編輯：吳協昌）1160615