陳其邁表揚模範警察 肯定113年至今槍擊案零發生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄13日電）6月15日警察節將到，高雄市長陳其邁今天赴市警局頒獎表揚9名模範警察等人，致詞提及上半年各項刑案指標皆呈現發生數下降、破獲率上升，槍擊案今年至今更是「零發生」。

高雄市政府為感念警察辛勞與奉獻，選在15日警察節前夕辦理慶祝大會，陳其邁除肯定警察治安表現屢創佳績，也叮囑大家執勤務必注意自身安全、平時關心身體健康，市府會當所有前線員警最堅實後盾。

陳其邁表示，警察不眠不休努力，讓市民非常有感，從照顧不小心走失的小朋友，到真槍實彈對抗不肖歹徒，全年無休守護高雄，讓市民能安心上學、成家立業，最新遠見雜誌滿意度評比調查，市民治安滿意度是六都第2名，相信在大家努力下會讓市民生活更加安全舒適。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁細數今年上半年各項刑案指標皆呈現發生數下降、破獲率上升，在全般刑案、竊盜及詐欺案，破獲率都是六都第1名；槍擊案今年至目前更是「零發生」，1件都沒有，他強調並嘉勉這是警察辛勞付出、共同努力結果。

此外，陳其邁也提到，去年1月外勤員警超勤加班費，從新台幣1萬7000元增為1萬9000元，去年7月起警勤加給提升1成5，附帶繁重加給、刑事加給同步提升，今年6月起深夜時段擔任巡邏等駐地外勤務，每小時額外再補貼深夜危勞津貼100元；同時也改善警察辦公、休息環境。（編輯：陳仁華）1130613