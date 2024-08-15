接新北市新聞局長 李利貞：是否參政是個人選擇

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市府新聞局長李利貞今天上任，是市府小內閣最年輕的局長。她說，外界認為藉發言人角色參政是標準流程（SOP），但是否參政是個人選擇，目前的崗位就是服務市民最佳角色。

市政府前新聞局長張愛晶因家庭因素請辭，由29歲的新北市長辦公室秘書李利貞接任，副市長劉和然今天監交時表示，對張愛晶的離開雖不捨，但尊重其生涯規劃。

劉和然說，張愛晶的新聞專業敏感度，對於議題發展能正確傳達資訊，且個性積極主動提醒，是市長侯友宜最重要、最安心的新聞首席幕僚。

劉和然說，李利貞是市府有史以來最年輕的局長，外界都在觀察她是否能撐得下來。擔任局長的價值與哲學觀不在於經驗，而是個人養成，相信李利貞有勇氣扛下外界壓力，勇於接受衝撞與各界聲音、質疑、批評和不實指控的挑戰，也要接受議會合理的監督。

李利貞表示，人生的際遇很難說，以往是記者，現在變成新聞局長，期待未來的新聞局以大膽、有活力去想像未來式；運用文化的力量吸引人才，成為市民雙向溝通的平台。

新北市議會民進黨團總召張維倩12日曾表示，李利貞去年7月進入侯友宜競選總統辦公室擔任發言人，並無公務體系的行政背景，質疑是利用新聞局長的職位「洗經歷」，作為2026年競選新北市議員的跳板。

對此，她說，大學畢業前已進入電視台工作，直到去年才轉換跑道，新聞是滿懷熱血的志業，選舉時有攻防，但市政不分黨派，議員的質疑都是希望新北市政更好，大家會一起努力。

她告訴中央社記者，前段時間侯友宜溝通請她接任局長，經思考後勇於接受挑戰，盼盡量善用影視行銷新北，並將2025世界壯年運動會列為重點。

至於是否為2026年選舉鋪路，李利貞說，參政是每個人的選擇，選舉還有一段時間，許多人認為透過發言人角色轉而參政是SOP（標準作業流程），但為民服務有很多方式，現在此崗位，就是為公眾服務的方式。（編輯：李錫璋）1130815