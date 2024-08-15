讓動物們吃冰玩水 高雄壽山動物園協助度過炎夏

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）炎炎夏日，為了讓園區內的動物在大熱天也能保持活力，高雄壽山動物園今年準備各種消暑方法，包括提供水池泡澡、水果冰品、打造遮陰棲架、開放室內空調等，希望讓動物們涼爽度過夏日。

觀光局長高閔琳說，壽山動物園每年都會提早準備各種消暑冰品，這些冰品除有各種造型水果冰外，還會利用椰子殼裝入動物喜愛的水果冷凍製成，讓動物可以大快朵頤，同時也透過取食難度來刺激及豐富動物行為。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，為增加動物們取食的難度和樂趣，冰品擺放方式也費盡心思，如藏在展場角落、草叢中、投入水池或吊掛棲架上。

例如黑猩猩會直接舔舐冰塊融化的冰水或用手指取水果；黑熊則會憑藉靈敏嗅覺找到冰品並用牙齒跟利爪破壞冰塊，吃完水果後再慢慢啃咬冰塊。

另外在黑熊與水豚展場則提供大澡盆、大水池讓動物泡澡。黑熊喜歡在水池裡靜坐或仰躺；水豚則喜歡慵懶泡在水裡放鬆身心；河馬則會在水池中張開大嘴享受沖水樂趣。大象則享有不定時噴水服務，讓動物們在展場中也能享受清涼。

觀光局表示，壽山動物園廣場內設有水霧、戲水池、叢林落雨等設施，並有淋浴間可供遊客盥洗換裝。暑假期間，12歲以下兒童免費入園，也歡迎親子同遊。

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不過壽山動物園停車空間有限，遊客可選擇在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園；搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車。

此外，暑假期間每週六、日於鼓山二路東、西側公有停車場（鼓山二路265巷旁）加開付費接駁專車，比照市公車計價模式，可使用電子票證或自備零錢支付，配合現場人員引導搭乘即可直達動物園大門口。（編輯：黃世雅）1130815