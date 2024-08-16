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多年淤積解決 台東市新園大排清出1.5萬噸淤土

2024/8/16 17:11（8/16 17:16 更新）
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台東市新園大排有約1.5公里長滿雜草和淤積，經常發出惡臭、孳生蚊蟲，困擾當地居民許久，台東市公所16日下午出動大型機具清除，台東市長陳銘風（左2）冒雨前往視察了解。（台東市公所提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年8月16日
台東市新園大排有約1.5公里長滿雜草和淤積，經常發出惡臭、孳生蚊蟲，困擾當地居民許久，台東市公所16日下午出動大型機具清除，台東市長陳銘風（左2）冒雨前往視察了解。（台東市公所提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年8月16日
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）困擾當地民眾多年的台東市新園大排水溝淤積，今天終於清除完畢，台東市公所3星期清理出1.5萬噸淤土，還給居民一條乾淨的水溝。

「雨再大，我還是要來看」台東市長陳銘風今天下午冒著大雨前往新園地區，迎接煥然一新的新園大排水溝，感謝工作人員的辛苦，當地民眾也感謝陳銘風解決他們多年的困擾。

高、寬都逾3公尺的新園大排，有約1.5公里長滿雜草和淤積，經常發出惡臭孳生蚊蟲，困擾當地居民，台東市公所今天下午已清除完畢。

陳銘風表示，台東市公所完成新園大排水溝下游的清疏工程，3週內共清理1.5萬噸淤土，共440趟車次，成功清除多年來累積的雜草和淤泥，恢復當地乾淨、舒適的環境。

他說，這次的清疏工作，市公所團隊努力找到了淤土堆置處，將過去一直沒辦法處理的淤土清運完成，徹底清理大排的問題。清理後的排水溝不僅有效消除異味，也大幅降低了雨季的淹水風險。

附近廖姓民眾表示，新園大排雜草重生、淤泥堆積，幾乎失去原有功能，這種情況已經非常多年，這次看到台東市公所團隊認真解決多年以來未改善的問題，讓大排變得乾淨清爽，內心非常感謝。（編輯：謝雅竹）1130816

台東市新園大排水溝下游有約1.5公里長滿雜草且淤積，經常發出惡臭、孳生蚊蟲，居民困擾不已，經市公所啟動清疏工程，3週內清理1.5萬噸淤土，成功恢復當地乾淨、舒適的環境。圖為清理前的新園大排，雜草叢生。（台東市公所提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年8月16日
台東市新園大排水溝下游有約1.5公里長滿雜草且淤積，經常發出惡臭、孳生蚊蟲，居民困擾不已，經市公所啟動清疏工程，3週內清理1.5萬噸淤土，成功恢復當地乾淨、舒適的環境。圖為清理前的新園大排，雜草叢生。（台東市公所提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年8月16日
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