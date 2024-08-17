浪浪受困山崖 武陵農場攜手動物救援協會成功救下[影]

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）武陵國家公園內1隻流浪狗受困懸崖上至少4天，台灣愛克特動物重生救援協會獲報和浪愛有巢協會、武陵農場人員組成救援小組，架梯爬上懸崖成功救下，狗經救治恢復狀況良好。

武陵農場今天透過文字稿指出，有民眾昨天發現武陵國家公園懸崖峭壁上，有1隻流浪狗受困至少4天，因地形險峻加上狗完全不親人，民眾想從上方將狗拉回，但狗一看到人靠近，就往更深處的山崖跑去，憂心狗失足掉落，民眾不敢再靠近。

台灣愛克特動物重生救援協會接獲通報，和浪愛有巢協會以及武陵農場人員組成救援團隊，由救援人員和武陵農場觀行組及勤務班組成，展開救援行動。隊員抵達現場後，面臨複雜地形環境極具挑戰性。在確保自身安全前提下，利用專業的登山和救援設備，小心翼翼地接近受困的狗。

經過數小時努力，救援隊在下方拉開網子，架梯爬上懸崖，成功將狗安全地救下。流浪狗隨後進行檢查和治療，經適當的醫療救護後，恢復情況良好。

台灣愛克特動物重生救援協會表示，任何生命都應該被珍視，無論處境如何艱難，都會全力以赴、伸出援手。武陵農場則感謝所有參與救援行動的志願者，呼籲民眾提高對流浪動物的關注。（編輯：郭諭儒）1130817