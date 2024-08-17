本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

浪浪受困山崖 武陵農場攜手動物救援協會成功救下[影]

2024/8/17 15:45（8/17 18:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
武陵國家公園內一隻流浪狗受困懸崖上，救援小組架梯攀爬成功救出狗狗。（圖取自facebook.com/ACTforTaiwanAnimals）
武陵國家公園內一隻流浪狗受困懸崖上，救援小組架梯攀爬成功救出狗狗。（圖取自facebook.com/ACTforTaiwanAnimals）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）武陵國家公園內1隻流浪狗受困懸崖上至少4天，台灣愛克特動物重生救援協會獲報和浪愛有巢協會、武陵農場人員組成救援小組，架梯爬上懸崖成功救下，狗經救治恢復狀況良好。

武陵農場今天透過文字稿指出，有民眾昨天發現武陵國家公園懸崖峭壁上，有1隻流浪狗受困至少4天，因地形險峻加上狗完全不親人，民眾想從上方將狗拉回，但狗一看到人靠近，就往更深處的山崖跑去，憂心狗失足掉落，民眾不敢再靠近。

台灣愛克特動物重生救援協會接獲通報，和浪愛有巢協會以及武陵農場人員組成救援團隊，由救援人員和武陵農場觀行組及勤務班組成，展開救援行動。隊員抵達現場後，面臨複雜地形環境極具挑戰性。在確保自身安全前提下，利用專業的登山和救援設備，小心翼翼地接近受困的狗。

經過數小時努力，救援隊在下方拉開網子，架梯爬上懸崖，成功將狗安全地救下。流浪狗隨後進行檢查和治療，經適當的醫療救護後，恢復情況良好。

台灣愛克特動物重生救援協會表示，任何生命都應該被珍視，無論處境如何艱難，都會全力以赴、伸出援手。武陵農場則感謝所有參與救援行動的志願者，呼籲民眾提高對流浪動物的關注。（編輯：郭諭儒）1130817

武陵國家公園內1隻流浪狗受困懸崖上至少4天，台灣愛克特動物重生救援協會獲報與浪愛有巢協會、武陵農場人員組成救援小組，架梯爬上懸崖，成功將流浪狗安全救出。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月17日
武陵國家公園內1隻流浪狗受困懸崖上至少4天，台灣愛克特動物重生救援協會獲報與浪愛有巢協會、武陵農場人員組成救援小組，架梯爬上懸崖，成功將流浪狗安全救出。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月17日
#武陵
#武陵農場
延伸閱讀
4幼犬受困廢棄魚塭 「動物界消防員」成功救援搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁為台灣老弱流浪狗續命 美籍護理師跨海認養21隻秋田犬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：