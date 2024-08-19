京華城案神秘會議 蔣萬安：全力配合檢調

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）京華城案「神秘會議」疑雲牽扯出前副市長黃珊珊，前台北市長柯文哲則說是議員便當會。現任市長蔣萬安被問及有無掌握時僅重申全力配合檢調。

京華城案燒不停，政治評論員李正皓指出，民眾黨主席、前台北市長柯文哲曾在民國109年3月10日出席一場和京華城案有關的「DAY ZERO」神祕會議，當天一名女性出席者「位高權重」且政商關係良好，疑為京華城案牽線人；柯文哲之後表示，上述會議為國民黨台北市議員應曉薇的陳情案，是議員便當會。

台北市長蔣萬安今出席北市113學年度第1學期公私立國民小學校長會議，接受媒體聯訪時被問及有無掌握。蔣萬安說，檢調已經介入調查，市府全力配合、毋枉毋縱。

媒體追問京華城陳情案是從黃珊珊上任副市長後加速，是否覺得她也是京華城取得高容積的關鍵人物。蔣萬安重申全案已進入到司法調查，就是全力配合偵辦。

另外，柯文哲還有妻子陳佩琪的人頭公司疑雲，媒體追問陳佩琪7天內改口了3次，問蔣萬安北市聯合醫院是否有約談她說明，以及是否違反公務員兼職法。

蔣萬安表示，一旦事實釐清之後，聯醫就會依照相關法律規定處理。

另外，媒體追問雙城論壇是否會跟上海簽約交換小貓熊，蔣萬安說去年在上海舉辦的雙城論壇，他當面跟市長龔正表達希望讓北市動物園小貓熊血脈延續，動物園持續跟上海方保持溝通，有好消息就跟大家報告。

媒體追問大巨蛋議題，副市長李四川在臉書發文指「相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了」，問歌手周杰倫是否成為攻蛋第一人。

蔣萬安說，預計8月底完成初步抓漏階段性改善工程、10月底完成加裝椅套；消防安全基金會的消防安全驗證檢查也預計在這一週就會核定。

蔣萬安指出，核定之後若要舉辦非體育賽事，市府就會依照大型群聚管理自治條例審查，目前看起來國慶晚會辦在10月5日，如果一切程序完備就可以在大巨蛋舉行。

蔣萬安強調，不管是周杰倫、五月天或是江蕙，北市都非常歡迎，讓大巨蛋在安全無虞之下儘快舉辦演唱會。（編輯：張銘坤）1130819