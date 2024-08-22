苑裡鬼門關夜市裝飾挨批像洗車場 公所：未完工

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苑裡鎮公所配合「鬼門關夜市」活動，在苑裡火車站前為公路段規劃裝置藝術，廠商營造稻浪意象設計，民眾批評像「洗車場」。鎮公所表示，尚未完工，完工點燈後會很不一樣。

苑裡鎮市場每年農曆7月29日（今年為國曆9月1日）「鬼門關」前舉辦封街普渡，夜間攤商聚集、人潮眾多，長年累月發展成在地獨特的大型隱藏版夜市。

鎮公所近幾年配合「鬼門關夜市」，在苑裡火車站前為公路段規劃裝置藝術，2022年的漂浮雨傘、去年的水母燈都大獲好評。

不過，今年的裝置藝術整體外觀，引發部分民眾批評像洗車場遮陽棚。臉書（Facebook）社團「苑裡串起來」網友評價不一，有人直言「鎮長開洗車場嗎」，也有人說「像掛了滿滿的符令」。

對此，苑裡鎮公所今天表示，苑裡是台灣中部糧倉、農業小鎮，素有「苗栗穀倉」及「藺草原鄉」之稱。今年的燈飾，設計公司以苑裡稻田意象為發想起點，使用大量綠色、黃色布片形成一大面的天空稻田景觀。

對於部分民眾認為像洗車場，苑裡鎮長劉育育指出，可能因民眾拍攝時為未完工狀態，她昨晚11時許到施工現場看時，已經差不多完工，加上了圓形燈球及營造像金黃稻穗般的燈串裝飾，整體感覺豐富許多，也把稻浪鮮豔顏色、涼爽的感覺呈現出來。

劉育育表示，鎮公所尊重廠商專業，也合作多年，從過去的漂浮傘、水母燈到今年的稻浪裝置藝術都是同一廠商設計；即便民眾認為像洗車場也挺有趣，畢竟洗車場也是生活的一部分，公共藝術的本質就是能夠促進民眾參與公共空間的思考、討論，聯想到不同的生活風景。

苑裡鎮公所指出，市場普夜市（俗稱鬼門關夜市）由民間團體主辦，公所僅受理核發路權，活動後協助清運垃圾，並未介入規劃、招商、收取攤位費。

今年9月1日登場的鬼門關夜市，苑裡鎮公所表示，已有2個民間團體分別申請天下路與信義路部分路段（界於為公路及和平路間）以及天下路、建國路及成功路部分路段，有鑑於活動湧入大量人潮，為顧及行人安全，將會同相關單位，對火車站前的為公路及周邊道路，進行交通管制。

除了市場普夜市的裝置藝術燈飾，苑裡鎮公所8月31日也將舉辦「苑裡百鬼童樂祭」，除了有市場普夜市燈飾點燈儀式，也有「百鬼夜行」親子遊行、晚會市集等活動。（編輯：戴光育）1130822