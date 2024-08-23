六龜頂荖濃土石流 高市劃設特定水土保持區
2024/8/23 11:43
（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市六龜區頂荖濃土石流潛勢溪流，歷年多次颱風發生土石流，大量崩落土石造成下游阻塞溢流。高市水利局擬透過劃定特定水土保持區解決當地多年受土石流災害影響困境。
六龜區荖濃里頂荖濃土石流潛勢溪流，自民國98年莫拉克颱風起至113年凱米颱風發生多次土石流事件，大量崩落土石沿河道向中下游流出，堆積大量不安定土砂，造成下游在頂濃橋發生阻塞溢流，引發洪水災害，對當地民眾生活安全構成威脅。
高雄市政府水利局表示，113年評估提報劃定土石流特定水土保持區，8月21日召開「高雄市六龜區DF097荖濃土石流特定水土保持區劃定」公聽會，計畫範圍涵蓋土石流潛勢溪流上游至中下游區域。
水利局水土保持科表示，為更精確整體規劃治理需求，透過水文及土石流水理演算分析，規劃頂濃橋改建、防砂壩、固床工及河道護岸等多項工程，降低土石流對下游保全住戶衝擊，民眾對於劃定特定水土保持區均持贊同。
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水利局在公聽會中說明，「特定水土保持區」是亟需加強實施水土保持處理與維護地區，劃定公告後中央專款經費進行整體工程治理；考量治理過程中避免其他因素擾動，經劃定為特定水土保持區的地區禁止任何開發，惟農地耕作不受限制，區內土地得為合法使用。
高市府將依長期水土保持計畫規劃工程完成治理，改善社區安全與環境永續發展，待土地回復生機並評估穩定後廢止特定水土保持區，促進土地合理利用。（編輯：孫承武）1130823
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