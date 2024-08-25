彰化清潔隊員遭毆 縣府10月發獎勵金可購密錄器

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）彰化縣員林市清潔隊員日前因暫延收保麗龍，遭民眾持棍棒毆打，縣府環保局表示，垃圾減量獎勵金將分2階段發放，第1階段於10月頒發，可讓清潔隊依工作所需購買密錄器。

彰化縣7月起加強垃圾分類檢查，溪湖鎮1名清潔隊員8月12日因提醒民眾要將青蔥丟在生廚餘桶，卻遭受辱罵，因而報案提告，警方已依規定受理。

未料17日員林市清潔隊有隊員因詢問能否隔天再收大量保麗龍，以緩解資源回收車載運壓力，被父子3人持棍棒毆傷，該名隊員憤而提告，警方依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。

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彰化縣政府環保局今天表示，縣府編列新台幣800萬元垃圾減量獎勵金，將分2階段發放，第1階段統計今年1月至8月的資源回收與垃圾減量績效，於10月清潔隊員節頒發獎金，各公所清潔隊可在9月提送計劃添購落實垃圾分類的利器。

目前鄉鎮市有配戴密錄器的清潔隊員包括彰化市、和美鎮、溪湖鎮，員林市為稽查人員有配戴，環保局說，未來鄉鎮市可依據其工作所需運用獎勵金。（編輯：黃世雅）1130825