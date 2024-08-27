屏東發表全民運主題曲 潮州土狗、賴主恩加持

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）2024全民運動會倒數2個月，屏東縣政府今天發表主題曲及吉祥物。主題曲由歌手「潮州土狗」創作，拳擊國手賴主恩到場加持；吉祥物則為縣鳥紅尾伯勞「驕仔2.0版」。

2024全民運動會10月26日到31日登場，33個競賽項目，有超過1萬3000名選手及教練齊聚屏東。屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，全民運宣傳邀請創作歌手「潮州土狗」與拳擊國手賴主恩都是「屏東囡仔」；主題曲詞曲都由年輕人喜歡的「潮州土狗」創作。吉祥物「驕仔2.0版」則延續2020全中運吉祥物「驕仔」，加上紅尾巴，讓牠「更萌一點」，且角色設計包含各年齡代表，希望每個年齡層民眾都動起來。

本名黃靖硯的「潮州土狗」出身屏東來義鄉，他說，自己以前國小、國中都是棒球隊，獲知全民運主題「綻放」後，即融入自己以前作為運動員的經驗作詞曲創作。

賴主恩分享，雖然自己未參與過屏東大型賽事，也沒參加過全民運，但能在屏東比賽是非常好的事，祝所有選手享受比賽，也好好享受屏東生活與在地美食。

屏東縣政府體育發展中心表示，全民運再過2個月盛大登場，主題曲以堅持、努力和勇氣為核心，表達運動員在追逐夢想過程中如何面對挑戰與克服困難，以及堅定信念和不屈精神，歌名也呼應大會標誌綻放榮光設計理念；主題曲MV展現出屏東得天獨厚自然環境，以及縣內各優質運動場館，同時也讓選手揮汗練習身影在音樂中熱情綻放，代表這片土地對運動熱愛與支持。

體發中心指出，「驕仔2.0版」以屏東縣鳥「紅尾伯勞」識別為基礎，重新演繹專屬屏東的吉祥物，彰顯「我屏東，我驕傲」城市形象。為傳達任何年紀都可以運動、健康生活概念，「驕仔」設計有5個不同年齡層角色，分別是10歲巧驕兒、18歲驕仔、25歲豆驕娃、28歲海驕哥、60歲春驕姨，他們各有喜歡的運動，打造融合各年層運動「全明星隊」，呼應全民運動會。（編輯：孫承武）1130827