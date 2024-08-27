抄表員沒來抄害台中用戶電費飆漲 台電清查紀錄

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中某社區用戶發現電費帳單漲價數倍，台電坦承外包抄表員未到場抄錄電表。經台電清查，涉案抄表員任職6年，事發後已離職，清查過去抄表紀錄，尚未發現其他異常情形。

台中市北屯區一處社區，有16戶收到今年8月電費帳單後，發現電費漲價數倍，以新台幣萬元起跳。住戶拿出電費帳單比較，4月1055元，6月893元，8月直接上跳到1萬多元，詢問鄰居的電費帳單，也都萬元起跳。

台電台中區處表示，接獲反映與用戶聯繫，經了解造成錯誤原因，是外包抄表員未到現場抄錄電表，自行估算用戶度數。除對承攬商依契約扣款外，並要求承攬商開除此抄表員，並派員重新抄錄此抄表員轄管抄錄用戶的正確指數。

台電台中區處統計，這名抄表員負責的轄區，有異常的用戶約114戶。考量計費用電異常期間（4月至7月）涉及台電夏季、非夏季電費，今年4月電價有做調漲，將採對用戶最有利方式，114戶重新核計應收電費，台電公司並已派員逐戶拜訪用戶說明計費方式，並同時向用戶致歉。

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台電台中區處指出，涉案的抄表員不願說明未到場抄表原因，僅表示為個人因素，這名抄表員任職約6年，重新清查過去的抄表紀錄等資料，目前尚未發現其他異常情形。

針對台電抄表作業，台電台中區處說明，抄表員利用小電腦抄表後，相關數據會上傳大電腦作業，內部會有複查機制避免數據錯誤，並會定期抽查，避免用戶權益受到影響，將持續檢討相關作業流程，加強對抄表員的訓練及管理，也對事件引起社會紛擾向大眾致歉。（編輯：郭諭儒）1130827