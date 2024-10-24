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緩解地層下陷 雲林高鐵沿線轉旱作專案節水顯著

2024/10/24 17:11（10/24 17:41 更新）
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農糧署24日在雲林縣元長鄉辦理「雲林高鐵沿線特區高鐵豆作夥、雜糧向前行雜糧示範區成果發表會」，農糧署中區分署長徐煇妃（前右3）、元長鄉長李明明（左2）等人出席，農民現場分享種植心得。中央社記者姜宜菁攝 113年10月24日
農糧署24日在雲林縣元長鄉辦理「雲林高鐵沿線特區高鐵豆作夥、雜糧向前行雜糧示範區成果發表會」，農糧署中區分署長徐煇妃（前右3）、元長鄉長李明明（左2）等人出席，農民現場分享種植心得。中央社記者姜宜菁攝 113年10月24日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）為緩解雲林地層下陷，中央從102年起推動旱作黃金廊道，成效顯著，下陷數值趨緩，農糧署112年起再推雲林高鐵沿線轉旱作專案，今天成果發表，34公頃旱作共節水近30萬噸，盼農民加入。

根據鐵道局資料顯示，累積下陷量最大的是雲林114.2公分；為減緩下陷，農糧署102年推動旱作黃金廊道，針對高鐵兩側1.5公里範圍推動旱作，8年來每年輔導農民轉作約700公頃旱作、減抽逾3000多萬噸地下水。

農糧署去年起在雲林高鐵沿線特區推動農田轉旱作專案措施，根據農糧署統計，去年轉作達1900公頃、節水逾1000萬公噸，今年轉作已達2014公頃。

農糧署今天在雲林元長鄉辦理「雲林高鐵沿線特區高鐵豆作夥、雜糧向前行雜糧示範區成果發表會」，農糧署中區分署長徐煇妃及元長鄉長李明明等人出席，農民現場分享種植心得。

徐煇妃說，為鼓勵更多農友參加，除轉作補助約新台幣6萬元及5000元對地補助，示範區再增加交通部節水獎勵金3萬元、縣府加碼1萬元，合計補助達10.5萬元，且以每公斤25到30元保價收購，此外串聯在地農民與後端銷售通路，建立穩健國產雜糧產業鏈。

農糧署表示，示範區從今年初沿著高鐵元長段兩側各1.5公里範圍42名農友契作，種植約34公頃大豆，估計節水近30萬噸，有助減緩地層下陷，同時結合加工業製成各種優質豆奶等加工品，再透過各通路把優質豆製品提供消費者，增加國產大豆自給率。

農民指出，水稻每分地成本約1萬7000元，旱作成本則只約7000元，整體收益不比水稻差。

李明明認為，近年來推動獎勵旱作已廣被農民接受，建議擴大範圍，且加工製品能進入台灣高鐵公司銷售通路，更符合節水教育意義。（編輯：陳仁華）1131024

農糧署24日在雲林縣元長鄉辦理「雲林高鐵沿線特區高鐵豆作夥、雜糧向前行雜糧示範區成果發表會」，農糧署中區分署長徐煇妃（前排左5）、元長鄉長李明明（前排左6）等人合影。中央社記者姜宜菁攝 113年10月24日
農糧署24日在雲林縣元長鄉辦理「雲林高鐵沿線特區高鐵豆作夥、雜糧向前行雜糧示範區成果發表會」，農糧署中區分署長徐煇妃（前排左5）、元長鄉長李明明（前排左6）等人合影。中央社記者姜宜菁攝 113年10月24日
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