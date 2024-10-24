新北觀光展售會北車登場 滿額可抽大阪來回機票

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市旅宿業、伴手禮與觀光工廠50家業者，今天在台北車站舉辦展售會，提供促銷方案與機票抽獎。觀光旅遊局表示，活動也為今年首度舉辦的耶誕馬拉松、及新北歡樂耶誕城暖身。

觀旅局以新聞稿表示，這是市府首度於台北車站辦理觀光產業展售會，希望藉由人潮吸引旅客關注新北多元的觀光資源，讓國內外旅客到新北旅遊、住宿。

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副市長陳純敬表示，展售會由市府精選的境內旅宿業、伴手禮及觀光工廠等50家觀光業者共同設攤。新北還有許多活動即將開跑，包含今年首度舉辦的耶誕馬拉松、具國際知名度的新北歡樂耶誕城。

觀旅局說，展售會活動現場提供集章送限量精美紀念品；旅宿業祭出優惠的住宿券，還有伴手禮及觀光工廠推出的優質產品，滿額就有機會抽中日本大阪來回單人機票，及每天「新北幣（新北行動支付NewTaiPAY）」限量放送，活動持續至25日為止。（編輯：李淑華）1131024