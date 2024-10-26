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馬祖觀光微電影 「如果再遇見你」國際獲獎

2024/10/26 16:42（10/26 17:21 更新）
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葡萄牙ART & TUR國際觀光電影節為全球觀光旅遊宣傳與廣告影片最高殿堂，連江縣政府交通旅遊局26日指出，2023年製作的旅遊微電影「如果再遇見你」成功贏得國際影片最佳影片類「最佳電視節目」獎。（連江縣政府提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年10月26日
葡萄牙ART & TUR國際觀光電影節為全球觀光旅遊宣傳與廣告影片最高殿堂，連江縣政府交通旅遊局26日指出，2023年製作的旅遊微電影「如果再遇見你」成功贏得國際影片最佳影片類「最佳電視節目」獎。（連江縣政府提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年10月26日
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（中央社記者潘欣彤連江縣26日電）連江縣政府交通旅遊局去年製作的微電影「如果再遇見你」，獲葡萄牙ART&TUR國際觀光電影節「Best TV Program 最佳電視節目大獎」。

交旅局今天新聞稿表示，葡萄牙ART & TUR國際觀光電影節（International Tourism Film Festival），不僅位列國際旅遊電影節協會（CIFFT）獲選代表影展名單，更是全球觀光旅遊宣傳與廣告影片的最高殿堂。

「如果再遇見你」在超過43國、400多部影片的競爭中拔得頭籌，獲頒International Beat Film國際影片最佳影片類別「Best TV Program 最佳電視節目大獎」，帶領馬祖躍上國際舞台。也是繼2016年的「再見‧藍眼淚」後，馬祖再次獲獎的旅遊微電影，更是今年度台灣唯一獲獎影片，證明馬祖的美透過微電影呈現，得到國際矚目與認證。

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「如果再遇見你」由新生代演員王上菲、吳承洋主演，加上金馬影帝張復健、影后應采靈加盟出演，與導演劉潤成共同詮釋只屬於馬祖的故事與絕無僅有的人文風景。

全片透過精彩跑酷動作與浪漫愛情喜劇，帶領觀眾遊歷馬祖各大景點，挖掘深埋在各大歷史古蹟背後深刻意涵，呈現愛情與和平日常的背後映照深度反戰思維。民眾可至交旅局官方YouTube欣賞https://www.youtube.com/watch?v=NLIzcvYyof8&t（編輯：孫承武）1131026

#連江縣交通旅遊局
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