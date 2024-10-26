印度排燈節首次移師高雄 陳其邁推薦寶萊塢電影

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）2024印度排燈節首度移師高雄衛武營舉辦，市長陳其邁今天致詞推薦印度寶萊塢電影、並大讚飲食文化很棒，未來希望強化印度各主要城市與高雄在各方面交流，有更多合作機會。

陳其邁下午與印度台北協會會長葉達夫、美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）共同出席，並與現場人員進行點燈開幕儀式。

陳其邁致詞時大讚印度飲食文化很棒，笑稱1週至少吃2餐以上咖喱飯，也邀請市民共同體驗印度道地料理。他也提到，佛教從印度流傳到台灣，民眾祈福時會在光明燈寫上希望被祝福對象名字，這與排燈節也有異曲同工之妙。

陳其邁指出，台灣和印度在經貿、科技、旅遊、觀光以及文化等面向，更重要的是對於民主自由價值有同樣想法，未來希望強化印度各主要城市與高雄在各方面交流，並祝福活動圓滿，期盼未來高雄和印度有更多合作機會。

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排燈節又稱光明節，是印度最重要傳統節慶之一，象徵光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡，與台灣農曆新年相似。陳其邁隨後走訪現場攤位，除了試飲印度威士忌，也體驗印度節慶文化，探索印度藝術之美，讓祝福化為圖騰陪伴。排燈節慶活動內容展現「內心之光」的節日意象，藉此呈現高雄豐富國際文化色彩，促進台印友好交流。

排燈節特別邀請來自全台各地約20組印度樂舞團體，帶來精彩印度古典舞、民族舞，以及華麗寶萊塢組曲。現場有超過40個印度美食及手作藝品攤位，其中印度創作者以獨有古老彩繪技術Henna手繪以華麗圖案裝飾手部，具祝福之意，增添節日氛圍與喜悅，活動並規劃有仙女棒體驗及絢麗煙火秀點亮高雄夜空，象徵排燈節帶來光明與祝福。（編輯：郭諭儒）1131026