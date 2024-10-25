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亞灣飯店一級戰區增戰力 高雄日航酒店開幕

2024/10/25 17:21（10/25 17:51 更新）
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高雄日航酒店將在11月1日正式營運，高雄市長陳其邁（左5）25日出席酒店開幕剪綵儀式，陳其邁表示，高雄日航酒店終於順利開業，這是很多高雄人的期待。中央社記者林巧璉攝 113年10月25日
高雄日航酒店將在11月1日正式營運，高雄市長陳其邁（左5）25日出席酒店開幕剪綵儀式，陳其邁表示，高雄日航酒店終於順利開業，這是很多高雄人的期待。中央社記者林巧璉攝 113年10月25日
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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄亞灣國際級飯店再增一家，「高雄日航酒店」11月將開幕，今天舉辦開幕記者會。高雄市長陳其邁說，感謝日本大和房屋集團好眼光，看好高雄、投資亞灣，插旗高雄最重要戰略據點。

高雄近年產業發展快速，吸引國內外大廠落地投資，也帶動商業服務業，亞灣區更吸引多家國際級酒店插旗，已成高級酒店一級戰區；繼洲際酒店、承億酒店、晶英國際行館後，高雄日航酒店也在此開幕。

陳其邁今天到場祝賀並致詞表示，高雄日航酒店終於順利開業，這也是很多高雄人的期待。台灣每年將近有500萬人到日本去旅遊，未來如果有些人像他想去日本卻沒有時間，就可以到日航酒店，享受到日本一樣的舒服。

陳其邁說，日航酒店的營建商是大陸工程，也正是台灣品質最好的營建商，相信未來日航酒店一定會成為高雄的地標。此地點離機場非常近，旁邊也有捷運站，未來高雄產業跟觀光的發展會吸引商務客跟觀光客來到高雄，日航酒店也一定會提供最頂級的住房服務。

高雄日航酒店總經理福元雅彥表示，日航酒店看好高的觀光潛力，選擇將酒店設立在亞灣區，此處也象徵高雄產業轉型有成，高雄日航酒店的成立，不僅是大倉日航管理集團在台灣的重要里程碑，也是南台灣國際觀光市場發展的重要一步。

大倉日航酒店管理集團會長荻田敏宏表示，日航酒店首度駐點南台灣，作為國際型酒店以提供賓客高品質住宿體驗為核心精神，酒店內部設計以當代風格融入港都意象，茶褐色主調展現日本美學，期待能服務來自四面八方的旅客。

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高雄日航酒店位於前鎮區林森四路，比鄰捷運三多商圈站，距離左營高鐵站30分鐘車程。酒店22層樓，提供4種房型共260間客房（包含63間行政客房及7間套房），客房以當代洗鍊設計風格，融入港都山海城市意象，打造日式舒心氛圍。

酒店另配有宴會和會議廳等一應俱全商務休憩空間，以及健身房、游泳池、三溫暖與行政酒廊等設施；餐飲方面有「日本料理飛翔」、「桃泉中餐廳」及「SERENA全日餐廳」、「天空酒吧」等5間餐廳及酒吧。（編輯：孫承武）1131025

高雄日航酒店11月1日起將正式對外營運，25日率先舉辦開幕記者會，酒店座落於亞洲新灣區，酒店總經理福元雅彥表示，這不僅是大倉日航管理集團在台灣的重要里程碑，也是南台灣國際觀光市場發展的重要一步。中央社記者林巧璉攝 113年10月25日
高雄日航酒店11月1日起將正式對外營運，25日率先舉辦開幕記者會，酒店座落於亞洲新灣區，酒店總經理福元雅彥表示，這不僅是大倉日航管理集團在台灣的重要里程碑，也是南台灣國際觀光市場發展的重要一步。中央社記者林巧璉攝 113年10月25日
高雄日航酒店位於高雄市前鎮區林森四路上，鄰近捷運三多商圈站，提供4種房型共260間客房，大廳選擇金屬現代風格融入日本花火藝術元素點綴，11月1日起正式對外營運。中央社記者林巧璉攝 113年10月25日
高雄日航酒店位於高雄市前鎮區林森四路上，鄰近捷運三多商圈站，提供4種房型共260間客房，大廳選擇金屬現代風格融入日本花火藝術元素點綴，11月1日起正式對外營運。中央社記者林巧璉攝 113年10月25日
高雄日航酒店25日舉行開幕記者會，11月1日起正式對外營運。酒店位於高雄市前鎮區林森四路上，共22層樓可提供260間客房，內部設計以當代風格融入港都意象，茶褐色主調展現日本美學。中央社記者林巧璉攝 113年10月25日
高雄日航酒店25日舉行開幕記者會，11月1日起正式對外營運。酒店位於高雄市前鎮區林森四路上，共22層樓可提供260間客房，內部設計以當代風格融入港都意象，茶褐色主調展現日本美學。中央社記者林巧璉攝 113年10月25日
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