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陳其邁扮成黑白大廚 與8萬人歡慶萬聖節

2024/10/26 21:52（10/26 22:06 更新）
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2024高雄萬聖節遊街派對26日晚間在凹子底森林公園登場，高雄市長陳其邁（中）與美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）（左）以近期熱門實境綜藝「黑白大廚」的黑湯匙、白湯匙廚師裝亮相。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月26日
2024高雄萬聖節遊街派對26日晚間在凹子底森林公園登場，高雄市長陳其邁（中）與美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）（左）以近期熱門實境綜藝「黑白大廚」的黑湯匙、白湯匙廚師裝亮相。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月26日
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（中央社記者林巧璉高雄26日電）「2024高雄萬聖節遊街派對」今晚在凹子底森林公園登場，高雄市長陳其邁與美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）以近期最夯的黑白大廚黑湯匙、白湯匙裝扮現身，與8萬人同歡。

陳其邁、張子霖今晚與高雄熊、蜜柑、小公視皮擦、水果奶奶人偶等吉祥物，共同帶領遊行隊伍出發，隊伍包含小公視、妖果小學小妖怪們，還有澳洲Curious Legends劇團、紅鼻子馬戲團，以及高雄在地出南方劇團、四維花式溜冰隊以及艾瑞絲藝文工作室小舞者們組成華麗表演團隊。

陳其邁扮成「黑湯匙」與大小朋友遊街同樂，一出場就受到民眾熱烈迴響，引領遊街隊伍沿著神農路出發環繞凹子底森林公園，沿途一路發送糖果，市民紛紛展現各式各樣萌鬼扮裝，發揮無限創意與巧思、盡情搞怪現場氣氛相當熱鬧、歡笑聲此起彼落，不少民眾與陳其邁合影。

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高雄市政府表示，高雄裕誠幼兒園、凹子底非營利幼兒園、中山非營利幼兒園、前金幼兒園、龍華非營利幼兒園、龍華國小附幼、新上國小、三民國小、中華藝術學校國小部也組成小鬼隊與閃亮隊一起參與活動，超萌的造型、卡哇伊的舞動融化現場觀眾的心，一同帶動高雄萬聖節熱鬧氣氛。

教育局表示，2024高雄萬聖節活動由高雄市政府與小公視共同主辦，以「大南瓜，你搞怪，一起嗨！」為主題，估計約8萬人同歡，現場還有全台最大高22公尺巨型南瓜雷射燈光秀，即日起至11月3日每天晚上7時開始，每半小時會有大南瓜燈光秀，明天將有街頭塗鴉活動，教育局邀請市民運用現場準備的器具來為高雄的道路揮灑美麗色彩。（編輯：李亨山）1131026

2024高雄萬聖節活動由高雄市政府與小公視共同主辦，以「大南瓜，你搞怪，一起嗨！」為主題，活動會場設有全台最大、高達22公尺的巨型南瓜，晚間上演精彩雷射燈光秀。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月26日
2024高雄萬聖節活動由高雄市政府與小公視共同主辦，以「大南瓜，你搞怪，一起嗨！」為主題，活動會場設有全台最大、高達22公尺的巨型南瓜，晚間上演精彩雷射燈光秀。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月26日
「2024高雄萬聖節遊街派對」26日晚間在凹子底森林公園登場，隊伍沿神農路出發繞行凹子底森林公園，民眾發揮創意巧思呈現各式萌鬼裝扮，氣氛相當熱絡。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月26日
「2024高雄萬聖節遊街派對」26日晚間在凹子底森林公園登場，隊伍沿神農路出發繞行凹子底森林公園，民眾發揮創意巧思呈現各式萌鬼裝扮，氣氛相當熱絡。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月26日
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