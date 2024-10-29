太魯閣國家公園暫休園 台灣好行310換新路線

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）因應太魯閣國家公園暫時休園復原中，台灣好行310太魯閣線將從11月1日起調整，改行駛新路線，從轉運站出發，停靠將軍府、花蓮觀光漁港、七星潭等站，盡攬歷史人文及自然生態。

花蓮縣政府觀光處表示，台灣好行310太魯閣線原本路線是從花蓮轉運站出發，沿線經過七星潭、太魯閣遊客中心、砂卡礑、布洛灣、燕子口、綠水、天祥等處，但因0403地震後，太魯閣國家公園仍在復原中，因此路線做調整。

此次310太魯閣線新設站點，從花蓮轉運站出發後，新增停靠東大門夜市、「小京都」將軍府，體驗日式宿舍群文化，還可品嚐在地特色的精緻餐點；往北停靠新城老街、達基力藝術文化基地，體驗太魯閣族獨特文化及食農活動。

花蓮縣政府觀光處指出，鼓勵旅客樂遊花蓮，自6月1日起至12月31日止，台灣好行花蓮路線包括310太魯閣線、304洄瀾東海岸線、303縱谷花蓮線及309玉長豐濱線，凡持電子票證（含行動支付）即可免費搭乘。

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台灣好行「304洄瀾東海岸線」為郵輪式公車，目前1天行駛3班且座位數有限，為考量安全不售站票，若遊客欲享有座位保證，請事先預約並支付搭乘費用，有其餘空位再提供給現場排隊欲享憑電子票證免費優惠搭乘措施的民眾，請民眾特別注意。

搭乘台灣好行巴士，結合路線周邊餐飲、住宿、體驗及購物，不僅帶動在地經濟，同時提供民眾多樣食宿購行需求；車內另有多國語言語音導覽，更可共同響應低碳旅遊，為台灣邁向淨零轉型盡一份心力。（編輯：李淑華）1131029