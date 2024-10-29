竹北市促好行 2024年砸逾1.5億元推大路平計畫

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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹縣竹北市公所今天表示，今年投入逾新台幣1.5億元推動大路平計畫，目前完成文興路等超過35條道路鋪設，後續將進行社崙街、博愛街等15條道路改善，盼提升用路安全。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者，日前推動大路平計畫，已完成多條主要道路的鋪設與維修作業，包括嘉豐十一路一段、文興路、自強三路等超過35條道路，後續進行社崙街、博愛街、光明二街等15條以上道路的刨鋪工作，盼年底前完成。

鄭朝方表示，竹北市公所每月進行有系統的道路巡檢作業，主動發現並填補坑洞，並針對破損原因進行分析，結合道路損壞情況，採取區域性的重鋪方式進行整體改善。

他指出，道路鋪設經費總投入逾新台幣1.5億元，其中獲國土署補助580萬元、國防部補助520萬元，公所自籌達9成以上。

至於後續改善情形，鄭朝方說，公所已初編1.7億元，將推動114年「竹北超越竹北大路平計畫」，盼藉由階段式的道路優化措施，打造更宜居、更現代化的生活空間。（編輯：戴光育）1131029