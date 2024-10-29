本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹北市促好行 2024年砸逾1.5億元推大路平計畫

2024/10/29 16:05（10/29 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣竹北市公所29日表示，日前推動大路平計畫，目前完成文興路、自強三路等超過35條道路鋪設，後續將進行社崙街、博愛街、光明二街等15條道路改善。圖為竹北市長鄭朝方日前視察道路情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年10月29日
新竹縣竹北市公所29日表示，日前推動大路平計畫，目前完成文興路、自強三路等超過35條道路鋪設，後續將進行社崙街、博愛街、光明二街等15條道路改善。圖為竹北市長鄭朝方日前視察道路情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年10月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹縣竹北市公所今天表示，今年投入逾新台幣1.5億元推動大路平計畫，目前完成文興路等超過35條道路鋪設，後續將進行社崙街、博愛街等15條道路改善，盼提升用路安全。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者，日前推動大路平計畫，已完成多條主要道路的鋪設與維修作業，包括嘉豐十一路一段、文興路、自強三路等超過35條道路，後續進行社崙街、博愛街、光明二街等15條以上道路的刨鋪工作，盼年底前完成。

鄭朝方表示，竹北市公所每月進行有系統的道路巡檢作業，主動發現並填補坑洞，並針對破損原因進行分析，結合道路損壞情況，採取區域性的重鋪方式進行整體改善。

他指出，道路鋪設經費總投入逾新台幣1.5億元，其中獲國土署補助580萬元、國防部補助520萬元，公所自籌達9成以上。

至於後續改善情形，鄭朝方說，公所已初編1.7億元，將推動114年「竹北超越竹北大路平計畫」，盼藉由階段式的道路優化措施，打造更宜居、更現代化的生活空間。（編輯：戴光育）1131029

#鄭朝方
#竹北
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：