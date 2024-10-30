台中議員促借鏡北市經驗 建置不適任人事公告專區

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台北市教育局網站「幼兒園不適任人員公告專區」已上線。台中市議員黃守達指出，台中市應借鑑設置公告專區，主動揭露不適任者資訊。教育局長蔣偉民承諾近日建置完畢。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，民進黨籍台中議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任指出，台北幼兒園性侵案震驚社會，台北市在今年8月設置不適任人員公告專區，將所有涉及性別以及不當對待事件，經認定終身或1至4年不得聘任、任用或進用於教保服務機構者予以公告。

黃守達表示，只要教保員發生一起令人髮指的事件，民眾就容易對幼教產業失去信心。目前不適任人員都會登錄在「全國教保資訊網」供民眾以機構名稱或教保員名稱查詢，但這是被動開放的查詢，與主動揭露完全不同。

議員們認為，台中市應借鑑此案，設置台中市的「幼兒園不適任人員公告專區」，讓不適任者資訊一目瞭然，築起幼兒教育安全的最後一道防線。

蔣偉民表示，近日會完成建置「幼兒園不適任人員公告專區」，調查中的案件，會再評估揭露的適當性。（編輯：李淑華）1131030