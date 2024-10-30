本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中議員促借鏡北市經驗 建置不適任人事公告專區

2024/10/30 17:43（10/30 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨籍台中市議員黃守達（圖）30日在議會質詢時表示，台中市教育局可參考台北經驗，應設置公告專區，主動揭露幼兒園不適任者資訊等，築起幼兒教育安全的最後一道防線。（黃守達提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月30日
民進黨籍台中市議員黃守達（圖）30日在議會質詢時表示，台中市教育局可參考台北經驗，應設置公告專區，主動揭露幼兒園不適任者資訊等，築起幼兒教育安全的最後一道防線。（黃守達提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中30日電）台北市教育局網站「幼兒園不適任人員公告專區」已上線。台中市議員黃守達指出，台中市應借鑑設置公告專區，主動揭露不適任者資訊。教育局長蔣偉民承諾近日建置完畢。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，民進黨籍台中議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任指出，台北幼兒園性侵案震驚社會，台北市在今年8月設置不適任人員公告專區，將所有涉及性別以及不當對待事件，經認定終身或1至4年不得聘任、任用或進用於教保服務機構者予以公告。

黃守達表示，只要教保員發生一起令人髮指的事件，民眾就容易對幼教產業失去信心。目前不適任人員都會登錄在「全國教保資訊網」供民眾以機構名稱或教保員名稱查詢，但這是被動開放的查詢，與主動揭露完全不同。

議員們認為，台中市應借鑑此案，設置台中市的「幼兒園不適任人員公告專區」，讓不適任者資訊一目瞭然，築起幼兒教育安全的最後一道防線。

蔣偉民表示，近日會完成建置「幼兒園不適任人員公告專區」，調查中的案件，會再評估揭露的適當性。（編輯：李淑華）1131030

#台中市
#台北市
#民進黨籍
#全國教保資訊網
#王立任
#張玉嬿
#教育局長
#蔣偉民
#謝志忠
#台中市議會
#黃守達
黃守達
收養父母等同親生 中市府允生育津貼申請納同婚總預算卡關議員討影響評估 中市府未送報告遭質疑
蔣偉民
台中少年無照騎車肇事死亡人數6都最多 議員促輔導台中幼兒園管教爭議頻傳 公幼室內監視器裝設比低
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：