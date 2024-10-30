屏東新埤鄉長潘和源遭解職 縣府派員代理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東新埤鄉長潘和源違反公職人員選舉罷免法，屏東縣政府依法解職，並指派縣府參議曾龍陽為代理鄉長，今天在新埤鄉公所完成交接典禮。

屏東縣政府民政處表示，潘和源案經最高法院判決確定，縣府依地方制度法規定解除職務，並指派曾龍陽為代理鄉長，今天在新埤鄉公所交接典禮，由民政處主持、監誓及主計處監交，期許在曾龍陽帶領下，維持鄉務運作。

判決指出，潘和源2022年以無黨籍身分參選鄉長，以「全力支持民進黨唯一提名」布條宣傳，當時另一名無黨籍林姓參選人認為，潘和源宣傳自己為民進黨唯一提名人屬不實內容，易對民進黨支持者造成誤導，涉嫌違反選罷法傳播不實罪，向警方報案。

一審屏東地方法院判決無罪；案經檢察官上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，二審撤銷原判，改判處有期徒刑8月；潘和源不服判決，上訴三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。

曾龍陽今年3月曾因長治鄉前鄉長古佳川涉貪遭解職，代理長治鄉長一職，長治鄉補選於7月底完成；而潘和源新埤鄉長任期也未過半，將依法於3個月內完成補選。（編輯：陳仁華）1131030