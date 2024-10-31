颱風來襲嘉縣山區巨木倒塌擋路 警消民眾合力排除

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義縣竹崎鄉中和村169線道今天下午一株巨木遭康芮颱風吹倒橫亙路中，造成車輛無法通行，所幸未擊中往來人、車，警消與當地民眾合力鋸斷樹木，移至路邊恢復交通。

嘉義縣警察局竹崎分局發布新聞稿表示，下午1時許獲報169線17.6K處一株高20公尺杉木倒在路中，阻斷車輛通行，立即派員警到場交通管制。

嘉義縣消防局奮起湖消防分隊、竹崎鄉中和村長洪銀盛帶著鏈鋸到場，與當地村民合力把巨木分段鋸開後移至路旁，搶通道路。竹崎分局說，巨木倒塌時並未打到往來的人車。

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竹崎分局表示，今天也針對竹崎鄉光華村九芎坪土石流警戒區的住戶逐戶勸導撤離，共撤離15名村民，但撤離過程並不順利，警戒區內住戶大多是年長者，部分村民行動不便，每次颱風來時都想死守家園，警、消、公所人員與光華村長鄧德勝等人苦口婆心才將人撤離。

竹崎分局呼籲，颱風期間風強雨大，若居住於土石流潛勢區的民眾，請提早配合撤離至安全處所。民眾若非有必要，也請盡量減少外出，避免發生危險。（編輯：龍柏安）1131031