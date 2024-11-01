路樹傾倒阻交通惹民怨 侯友宜允下班前恢復市容

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（中央社記者高華謙新北1日電）颱風康芮侵襲後路樹傾倒導致新北市部分街道受阻，民眾質疑「上班真的好危險」，新北市長侯友宜今天表示，清潔隊正全力搶救，希望市區市容下班前讓主要與次要道路恢復正常。

有網友在侯友宜社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁貼文指華中橋下中和端一堆路樹倒塌沒處理，「早上上班騎車我以為在越野賽呢」；也有人說上午上班沿路都是樹倒，硬要大家上班真的好危險。

新北市政府勞工局透過臉書表示，颱風十分強勁，造成路樹倒塌、招牌掉落等事故而阻礙交通，導致許多勞工上班遲到，依規定如果勞工確因颱風等因素阻塞交通致延遲到工或未能出勤，雇主「不得」視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且「不得」強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

勞工局說，如果勞工有發生勞動權益受損情事，可向勞工局反映，將全力協助處理。

侯友宜上午在新北市議會備詢表示，截至上午累計2096件災情，1122件已結案，其中路樹傾倒占近一半。此外，颱風期間新北共14萬戶停電，還有近2萬戶待搶修。

他說，災情較嚴重區域包括三峽區北大特區、新店區、林口區、八里區、淡水區、烏來區與坪林區等，板橋市區也有公園路樹傾倒待清理；4校停課、102校受損，災情包括淹水、漏水、磁磚掉落與校門受損等。

中國國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰追問，能否下班前全面排除災情；侯友宜說，除山區道路今天無法全面搶通，希望市區市容下班前讓主要與次要道路恢復正常，越堤道拚全面開放，也要讓民眾在公園活動時不要有危險，會調大量機具處理。

此外，侯友宜表示，台北市路樹傾倒嚴重，上午新北往台北交通橋梁嚴重阻塞，即使民眾提早出門還是受道路狀況影響，希望企業體恤員工、多多包容，絕不能扣薪、責罵或扣全勤獎金。（編輯：李明宗）1131101