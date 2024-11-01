屏東與日本近鐵推聯名便當 結合在地食材限量供應

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東鐵道文化觀光祭明天登場，聯手日本近鐵集團推出「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型，結合在地食材打造深秋鴨胸純釀豆油炊飯鐵道便當，現場販售，每天限定200份。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，第2屆屏東鐵道文化觀光祭不僅讓遊客透過鐵道行旅感受屏東山海之美，也希望在活動中推廣豐富美味的在地食材。

今年與日本近鐵集團合作，使用「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型陶瓷便當盒，邀請勝利星村擅長以時令食材交織法餐記憶的餐飲主廚邱泓訓親自操刀，使用南州林清源神農米、鹽埔振聲鴨肉、竹田豆油伯及秋季最當季的綜合蕈菇，設計出專屬屏東鐵道文化觀光祭的「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」，讓人享受高度滿足感的美味，每天限量200份，每份新台幣399元。

屏東縣文化處表示，2日開幕活動從下午2時至8時，邀請屏東金曲台語歌后張秀卿與在地傑出團隊屏東聯合管樂團跨界合作帶來精采主秀，還有超過60家品牌的主題市集；3日則有一系列的親子表演。今年在西勢、南州、林邊、佳冬4個車站新增鐵道裝置藝術。從活動開幕到12月15日連續7個週末，沿著鐵道鄉鎮串聯走讀、講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急便接力登場。

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文化處指出，鐵道文化觀光季2、3日在南州運動公園登場。與台鐵合作「噹噹一族彩繪列車」，去年屏東鐵道文化觀光祭班班客滿，今年同樣有不少鐵道迷敲碗期待，開幕2天每天5班次來回屏東和南州間，邀請各地旅客跟著超萌的噹噹一族吉祥物一同啟程，探索屏東小鎮迷人的風土人情。

另外，鐵路造型便當購買資訊及彩繪列車時刻表，可關注屏東鐵道文化觀光祭https://www.realrail.com.tw/活動專屬官網或屏東縣文化處臉書（facebook）。（編輯：郭諭儒）1131101