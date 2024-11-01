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司庫聯絡道坍方部落剩3天糧食 竹縣府擬空投救援

2024/11/1 17:48（11/1 17:56 更新）
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颱風康芮過境，新竹山區多處落石，尖石鄉有50處受災叫嚴重的災害點，另在司馬庫斯部落聯絡道路約10公里第2號橋處1日出現落石坍方，已請公所工程單位加派機具搶通中。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月1日
颱風康芮過境，新竹山區多處落石，尖石鄉有50處受災叫嚴重的災害點，另在司馬庫斯部落聯絡道路約10公里第2號橋處1日出現落石坍方，已請公所工程單位加派機具搶通中。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月1日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）竹縣尖石鄉長曾國大今天說，司馬庫斯部落聯絡道10公里第2號橋處出現落石與坍方，部落族人通行受阻，約剩3天糧食，竹縣府說，道路搶通前，若有必要將申請空勤總隊協助投送物資。

尖石鄉長曾國大今天告訴中央社記者說，受此次颱風影響，尖石鄉災害點有50處，前山目前已經搶通完畢，較為嚴重的秀巒村及玉峰村，經搶救已暫時可通行。

曾國大說，另在司馬庫斯部落聯絡道共16公里，在約10公里第2號橋處今天出現落石與坍方，已責成公所工程單位加派機具搶通中，由於部落族人所剩糧食約有3天，將盡快搶通道路，並討論如何運送物資進入部落。

新竹縣長楊文科今天至竹縣山區視察指出，颱風康芮過境帶入風雨，竹縣山區昨天起出現多處落石，尖石鄉受災較嚴重共有50處災害點，前山已搶修完畢，另在司馬庫斯部落聯絡道有出現坍方，搶修中。

新竹縣政府透過文字表示，目前部落居民約150人，縣府與公所聯繫了解物資狀況，道路搶通前，若有必要，竹縣消防局將申請空勤總隊協助投送物資。（編輯：張銘坤）1131101

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