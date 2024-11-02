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屏東鐵道文化觀光祭登場 限定便當首日完售

2024/11/2 19:25
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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）屏東鐵道文化觀光祭開幕式今天在南州運動公園登場，今起連2天推出限定鐵道便當，首日迅速完售，大受好評；接下來至12月中連續7個週末將辦理鐵道走讀等系列活動。

屏東鐵道文化觀光祭開幕儀式，屏東縣長周春米、台鐵公司董事長杜微、日本近鐵集團代表，以及多名屏東縣鄉長皆到場參與。

周春米表示，屏東的美歡迎大家搭著火車沿線遊玩，更推薦大家買聯名鐵道便當，感受屏東豐富的在地食材。今年屏東鐵道文化觀光祭串聯鐵道沿線10個鄉鎮市，從11月2日至12月15日連續7個週末，有「藍皮解憂號列車」、「鐵道走讀」、「鐵道講座」、「藝術宅急便」等系列活動，邀請大家一起沿著鐵道體驗屏東山海與人文。

屏東縣政府文化處新聞稿指出，首日活動除了知名十鼓擊樂團帶來震撼人心的「鼓動風華」暖場表演，出身屏東恆春的台語歌后張秀卿與屏東聯合管樂團跨界合作演出，張秀卿演唱經典歌曲「車站」，全場觀眾齊聲大合唱，表演融合流行與經典。

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文化處說，與日本近鐵集團合作的鐵道便當「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」大受好評，尤其「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型陶瓷便當盒吸引排隊人潮，美味的在地食材南州米配上鹽埔鴨肉，令人一口接一口，僅開幕2天販售且每天限量200份，引起鐵道迷爭相收藏紀念，今天半個小時就發完號碼牌。

縣府也攜手台鐵公司推出全新設計「噹噹一族彩繪列車」，今天湧入不少專程搭乘的鐵道迷。文化處表示，彩繪列車除開幕2天每天5班次來回屏東和南州間外，直至2025年2月10日將馳聘各地。活動第2天以「噹噹派對親子日」為主題，為鐵道文化觀光祭創作「藍寶Let's Go！」兒童劇，可愛的舞台效果與冒險有趣的劇情適合全家大小共同參與。（編輯：謝雅竹）1131102

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