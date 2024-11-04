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議員揭5女遭中市官員權勢性騷 要求停職調查

2024/11/4 14:09
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市議員黃守達今天表示，5名女員工指控遭交通局張姓處長言語性騷擾及撫摸手臂、摳手心、熊抱等，典型「權勢性騷擾」，要求立刻停職。中市府說，目前全案已進入處理程序。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、施志昌、林祈烽聯合質詢，黃守達表示，他接獲交通局女員工指控，遭到交通局1名處長性騷擾，至少5人受害，張男未被停職卻在9月起就請假，局內還有人私下詢問受害者是否要和解。

黃守達指出，E女常受到處長對以手形描繪身材，摸手臂、摳手心，自背後熊抱企圖撫摸胸部，並在她耳邊吐氣說「我是真的很喜歡你」「我看到你真的會癢」等性騷擾言語。

E女又發現處長辦公室加裝氣密窗，辦公桌搬到角落，讓她心生畏懼，萬一門關起來就沒人知道裡面發生什麼事，萌生離職想法，9月也到警局報案。

黃守達提到另名A女在110年就受害，他說，張男在和A女出差時要求陪他逛街，更要求A女若和他約會，就換取能北上參加開會的機會，A女在會議後自行離開，處長找不到她，隔天要人事單位將她拔職，A女難過在辦公室哭泣，申請留職停薪並向交通局長葉昭甫報告此事。10個月來處長未受到處分，自己也無法調職到其他單位，A女在留停屆滿前離職。

黃守達怒指，這是典型的權勢性騷擾，市長盧秀燕曾說要遭到性騷的「姐姐妹妹站出來」，勇敢對色狼貼標籤，對性騷擾「零容忍」。但站出來的女性最後卻被迫離職。

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王立任表示，依規定若案情情節重大，市府就能要求停職。張玉嬿詢問現場女性官員觀旅局陳美秀、地政局長吳存金，2人對此也感到難過、遺憾。

副市長黃國榮表示，他上星期才知此事，目前全案已進入處理程序。葉昭甫強調，在接獲申訴即表達「勿枉勿縱」的態度，已成立性騷擾事件申訴處理委員會，7日內召開委員會受理調查，並成立調查小組展開事件調查，目前已經針對被害人、加害人、證人等進行4次調查訪談。若確定調查成立，絕對依法嚴厲懲處。（編輯：李淑華）1131104

黃守達
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