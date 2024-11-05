台中官員涉性騷5女員工遭停職 議員批未依規處理

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中交通局張姓處長遭控性騷5女員工，市長盧秀燕今天宣布停職。綠議員批評，24小時內市府有不同處置，未依規處理也無同理員工心理。副市長黃國榮說，事關重大市府決策嚴謹。

台中市交通局公共運輸及捷運工程處張姓處長遭控性騷擾下屬，4年來至少5人受害。交通局啟動性平委員會調查。民進黨籍市議員黃守達、王立任等人4日聯合質詢時揭露此事，處長除言語性騷擾外，還熊抱、摸手臂、摳手心，甚至要求女下屬「以約會換開會」，是典型的權勢性騷擾。

市府截至4日仍維持處長請假配合調查。盧秀燕今天上午宣布，張姓處長已被5名女員工投訴，非同小可，即日起停職接受調查。對此，黃守達表示，10月就有5名被害人提出申訴，盧秀燕到11月被議員罵了，才說要停職涉嫌性騷的處長。

王立任今天在市議會質詢時，再度詢問交通局事件調查是否有新進度。交通局長葉昭甫表示，調查持續進行。王立任說，依據「台中市政府交通局性騷擾防治措施、申訴及懲戒（處）要點」，機關首長或各級主管涉及性騷擾行為，若「情節重大」，在調查期間可先停止或調整職務。

王立任指出，昨天交通局指稱無法判斷是否情節重大，必須等待調查結果，但24小時內並無新事證出現，市府卻做出不同處置，根本無視法規、包庇處長。他說，質詢後經媒體報導，盧秀燕認為非同小可，市府才認定情節重大並做出停職處分，根本為了維護盧秀燕的政治路，非依規行事，也沒同理女員工受創心理。

黃國榮表示，9月6日接獲申訴，因交通局是公捷處上級機關，昨天在議員質詢時才得知細部情節，會後本要召開跨局處會議討論時，因盧秀燕已看到媒體報導，後由盧秀燕召開會議，了解相關條文，確認情節重大，盧秀燕明快做出停職決策。

黃國榮強調，市長室與交通局的處置並無不同，但因事關當事人權益和名聲，決策過程嚴謹，必須慎重處理。（編輯：郭諭儒）1131105