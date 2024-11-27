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歐洲商會演講 盧秀燕感謝深耕台中離岸風電

2024/11/27 18:38（11/27 18:56 更新）
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歐洲在台商務協會27日在台中市日月千禧酒店舉辦午餐會，台中市長盧秀燕（左4）應邀發表演說，並感謝歐商深耕台中離岸風電等產業，盼能攜手創造更多合作契機。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月27日
歐洲在台商務協會27日在台中市日月千禧酒店舉辦午餐會，台中市長盧秀燕（左4）應邀發表演說，並感謝歐商深耕台中離岸風電等產業，盼能攜手創造更多合作契機。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月27日
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市長盧秀燕今天應邀在歐洲在台商務協會演講時指出，台中擁有傲視亞洲絕佳風場，吸引德商西門子歌美颯、丹麥商沃旭、德商艾納康大舉投資，期盼未來能創造更多合作契機。

歐洲在台商務協會今天在台中市日月千禧酒店舉辦午餐會演講，盧秀燕在演講時以英文說明台中在促進民生經濟、產業投資與環境永續等面向所做的努力，她特別敬佩歐洲對環保及氣候變遷議題的重視，並感謝歐商深耕台中離岸風電等產業，盼攜手歐商創造更多合作契機。

盧秀燕除請與會來賓享用台中道地珍珠奶茶，還提到促進台歐雙邊經濟發展，是市府與歐洲商會共同的目標，為此台中做了許多努力。為使台中城市形象躍上國際，今年購物節特別邀請多國使節拍攝廣告，她更於現場向與會的歐商代表示範台中通暨購物節APP的下載及使用，讓在場人士即刻感受台中購物節魅力。

盧秀燕表示，台中是全台最大的燃煤發電廠所在，長期深受空污困擾，因此她特別堅持發電廠轉型，力促降低煤炭使用量20%，即300萬噸的目標邁進，持續捍衛台中空氣品質。

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在經貿合作部分，盧秀燕說，台中擁有傲視亞洲絕佳風場，吸引德商西門子歌美颯、丹麥商沃旭、德商艾納康大舉投資，同時台中引以為傲的自行車、工具機大廠，如上銀、巨大、台萬等，也在歐洲德國、義大利、荷蘭、捷克與匈牙利等國設廠深耕發展，期盼未來能夠深化雙邊關係，創造更多合作契機。

歐洲在台商務協會執行長何飛逸說，協會非常重視台中，會員相當多，也大力挹注風電投資，因此今天特別將會議辦在台中，很榮幸能邀請市長盧秀燕蒞臨演講。（編輯：謝雅竹）1131127

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