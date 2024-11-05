拓展城市外交 高雄與象牙海岸港灣城市締盟

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）西非象牙海岸第2大海港城市聖佩德羅市市長席斯今天拜會高雄市長陳其邁，雙方正式簽署高雄市與聖佩德羅市姊妹市協定。聖佩德羅市也成為高雄第41個姊妹市及友好夥伴城市。

聖佩德羅市（San Pedro）市長席斯（KEITA Nakaridja EPSE CISSE）率團首度訪問高雄，今天拜會陳其邁，雙方正式簽署高雄市與聖佩德羅市姊妹市協定。

陳其邁致詞時分享高雄近年吸引高科技產業投資，全力推動數位與淨零雙軸轉型，轉變為半導體與創新產業之城的治理經驗，盼未來雙方可在港口、智慧交通、農業技術相互交流，促進彼此繁榮。

陳其邁並指出，聖佩德羅是非洲地區具有發展潛力的城市，海洋是2座城市共同的語言、自由是共享的價值。期待透過2市締結姊妹市關係，共同開創2市多元領域實質合作，持續深化台灣與非洲的情誼。

聖佩德羅市是世界上最大的可可豆出口港，市長席斯致詞時表示，期待2市在締結姊妹市後，展開在城市治理及文化教育等各領域的豐富交流，建立友好情誼。

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市府也安排訪團參訪智慧運輸中心及智慧農業新創公司，並搭乘文化遊艇見證高雄港灣建設發展及走訪駁二藝術特區。訪團並參訪大學及高中法語課，認識高雄國際化多元樣貌，為未來開啟各項合作奠定基礎。

高雄市行政暨國際處表示，聖佩德羅市成為高雄第41個姊妹市及友好夥伴城市，厚實台灣與象牙海岸2國情誼，也是外交部2022年復設駐象牙海岸台北代表處以來，具指標性與象徵性的台非城市關係重要進展。（編輯：李淑華）1131105