流感及新冠疫苗 新北增假日87場、夜間47場接種

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府衛生局今天表示，公費流感與新冠疫苗接種，已經協調衛生所及合約院所隨到隨打，11月並加開87場假日接種站，及47場夜間接種站，呼籲民眾善加利用。

衛生局表示，公費流感及新冠JN.1疫苗，已於11月1日起開放第2階段施打，開放對象公費流感疫苗為50至64歲無高風險慢性病成人，新冠JN.1疫苗為出生滿6個月以上之民眾（全民）。

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衛生局以新聞稿表示，為增加接種便利性，除衛生所及合約院所隨到隨打，11月加開87場假日接種站，及47場夜間接種站，疫苗接種地點資訊可以上網在衛生局網站查詢，呼籲民眾善加利用。

疾病管制科科長王美華表示，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，尤其以長者最易受感染，並導致重症及死亡。為鼓勵65歲以上長者接種疫苗，設籍新北市65歲以上長者，至衛生所及社區接種站接種流感疫苗、新冠JN.1疫苗，可領取生活實用好禮。（編輯：方沛清）1131107