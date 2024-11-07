賣褲稱有療效遭罰350萬元 廠商帳戶被扣才繳清

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）法務部行政執行署新竹分署今天說，某廠商112年間利用電視購物平台刊播商品廣告，宣稱販售的超神褲等衣物有改善癲癇等療效遭裁罰但逾期未繳，扣押廠商帳戶，廠商只能繳清。

法務部行政執行署新竹分署今天透過新聞稿指出，新竹這家廠商在112年間多次以電視購物平台刊播商品廣告，內容稱所售的超神褲、修復襪及智能衣等多項商品可改善癲癇等療效。

新竹分署說，因涉誇大醫療效能，經新竹市衛生局及桃園市衛生局依法裁處罰鍰近新台幣350萬元，但廠商逾期未繳，由法務部行政執行署新竹分署執行。

新竹分署指出，為防範廠家藉機脫產，向金融機構以電子發文方式，將廠商名下存款帳戶扣押，節省公文郵寄時間，同時金融機構也依滯欠金額扣押並回覆。

新竹分署表示，後續在法定聲明異議期間經過無虞後，也核發收取命令全數抵償所滯欠的罰鍰，廠商只能乖乖繳款。

新竹分署表示，醫療器材廣告於核准刊播期間，不得變更原核准事項而為刊播，非醫療器材，不得為醫療效能的標示或宣傳，違反者主管機關可處60萬至2500萬元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1131107