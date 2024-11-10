金門家扶展愛隊成立30週年 盼更多新血加入

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（中央社記者吳玟嶸金門10日電）金門家扶展愛義工隊今天舉行成立30週年慶祝活動。金門家扶中心主任洪依帆說，金門家扶自創立以來幫助2000多名孩子，有賴展愛隊義工幫忙才讓服務推行更加順利。

金門家扶展愛義工隊中午舉行成立30週年慶祝活動，邀請成立以來曾參與服務隊員齊聚慶祝展愛隊生日。金門縣社會處長黃雅芬、金寧鄉長楊忠俊、歷屆展愛隊隊長等都出席祝賀。

身為展愛隊第3屆隊長的楊忠俊表示，展愛隊在83年成立，當時成立元老有44人，30年來義工夥伴有近300位。展愛隊成立主要目的是協助家扶推展弱勢兒少扶幼業務，歡迎有志民眾加入展愛隊。

洪依帆說，金門家扶自56年創立以來幫助2000多名孩子，除提供家扶社工專業服務，也有賴展愛隊義工幫忙，如到家庭環境修繕、協助進行校園、社區兒少保護宣導等，才讓家扶服務推行更加順利。

展愛隊創隊隊長李淑賢接受中央社記者採訪表示，展愛隊是金門家扶第1個義工隊，印象最深刻的，是為了讓「大同之家」的孩子也能有快樂童年，與展愛隊夥伴帶著這群孩子舉辦很多活動，讓家扶的名聲更為人所知。

金門家扶透過新聞稿表示，展愛隊成員都是熱心服務的在地民眾，歡迎有志投入服務者加入，與家扶中心共同推動扶幼工作。（編輯：李淑華）1131110