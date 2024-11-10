金門陳坑走讀 探索漁場、戰場和浴場多樣文化地景

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（中央社記者吳玟嶸金門10日電）金門水產試驗所與地方創生團體「忽悠旅社」今天舉辦走讀活動，探索舊名「陳坑」的成功村，自明朝以來既是漁場、戰場和浴場的歷史脈絡和文化地景。

金門縣水產試驗所與「忽悠旅社」今天上午共同主辦「陳坑走讀－跨越漁場、戰場和浴場的時空漫步」活動，帶領民眾體驗成功村落各歷史時期變遷與發展，參與者也能選擇穿著古裝，彷彿穿越時空走入成功村歷史。

水產試驗所長李佳發說，成功村的建築、海岸都很有特色，期待透過歷史背景為主遊程，以不同角度認識成功村風貌，也能夠推廣深度旅遊與文化產業。

「忽悠旅社」負責人連子勻表示，成功村民過去在這片海灘上捕魚維生，世代傳承漁業文化；在明朝年間朝廷為防禦倭寇，曾在這裡修築巡檢司城駐兵把守；之後國軍也在陳坑海灘上構築防禦工事，甚至823砲戰結束後，還將陳坑規劃為金門官兵休假中心，並計畫將這片海灘打造成海濱浴場。

連子勻說，位在成功村的陳景蘭洋樓是觀光勝地，希望能透過更深入視角，讓觀光客來到成功時不只走馬看花，還能更了解當地歷史。

參與走讀活動的陳姓民眾表示，他曾來過附近遊玩，但透過這次走讀才更了解當地歷史，包括成功有漁場、戰場和浴場這3種身分，以及附近信仰的瘟王爺故事等。（編輯：李淑華）1131110