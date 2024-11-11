中火說明會爆推擠衝突 中市議會藍綠互控暴力

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）行政院長卓榮泰上週五到中火說明減煤政策，藍綠市議員在說明會上爆推擠衝突；民進黨市議員今天控訴，遭國民黨民代推擠，國民黨市議員也說推擠中遭熊抱、推倒在地，背痛到睡不好。

環境部環境影響評估審查委員會通過台中電廠第2期新建燃氣機組計劃。行政院長卓榮泰8日視察台中發電廠提出3項指示，台電提前至2034年無煤供電，備用燃煤機組僅在國安天災需求啟用；2032年之後，重新評估6部備用機組存廢。

在中火說明會現場，藍綠議員爆發衝突。民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，幹事長陳俞融控訴，國民黨多名民代故意製造暴力場面，不願理性討論，國民黨立委羅廷瑋助理更出手撞擊觸碰女議員；除了自己，張家銨、陳淑華等人都遭暴力對待。

國民黨市議員黃佳恬在市議會警消環衛業務質詢時提出，說明會現場混亂，她也遭到民進黨男議員從背後偷襲，國民黨市議員朱暖英更遭人熊抱，2人都被推倒跌落在地，背部疼痛好幾天，都睡不好。

國民黨台中市議會黨團也發布文字稿，國民黨議員挺身為市民健康發聲，當日卻遭無理推擠阻擋，也造成多人身體不適，但能理解政黨立場不同、推擠難免造成傷害，並未予追究；民進黨事隔多日才控訴暴力，意圖不明，護航中火造成推擠傷害，民進黨恐得好好深思。（編輯：陳仁華）1131111