侯友宜議會報告預算不備詢惹議 朝野攻防後付委

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市議會進行市長侯友宜114年度總預算案編列報告，歲出核列2231.13 億元,較上年度增加 106億元；因他報告完就離席，引民進黨議員不滿，經朝野攻防後才付委審查。

新北市議會今天進行114年度總預算案一讀會，議程自下午3時30分才開議，侯友宜進行預算報告時表示，總預算案歲入計列新台幣 2096.13 億元，較上年度增加 107.28 億元，成長 5.39%。

他表示，歲出衡量歲入負擔能力核列 2231.13 億元,較上年度增加 106.28 億元，成長 5.00%；歲入、歲出差短135億元，連同債務償還 1009億元，融資調度1144億元，以債務舉借予以彌平。

由於侯友宜報告完就離席，民進黨議員認為市長應就預算編列情形備詢，引發議員黃淑君等人抗議；議員張嘉玲質疑立法院審查財政收支劃分法修正案，不應有3%的首都條款，但這不是局處長能做說明的，只有侯友宜才能說明新北市的立場。

民進黨團總召張維倩表示，侯友宜報告完卻不和大家來討論，這議程是很不完備的，希望市長好好面對議會，不要貿然離開議場；她也依報載內容質詢，財政局長陳榮貴在財劃修法時，到中央不說話爭取，令人失望，台北市若有3%首都條款，新北也要3%。

無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢，市長報告的是大方向市政建設的預算，要刪的是局處預算，應由局處做說明，畢竟預算不是市長編製；國民黨團書記長陳偉杰表示，市長預算報告後是否要備詢，可比照其他5都中任何1都的做法來修改議事規則。

經過朝野攻防及議長蔣根煌讓議員盡情發言下，最後，新北市政府114年度總預算案終於交付各審委員會審查。（編輯：林恕暉）1131111