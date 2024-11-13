桃捷攜手林口OUTLET推出一日票 價格低於原價

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園大眾捷運公司今天表示，為鼓勵民眾善用機捷，桃捷公司與林口一家OUTLET賣場推出聯名一日票，民眾除了可以優惠價格獲得一日票，還有額外的折價券，也省去停塞車之苦。

桃園大眾捷運公司今天表示，林口一家知名OUTLET二期賣場明天開幕，看重機場捷運疏運的便利性，業者主動提出合作企劃，與桃捷公司開賣推出「鶇鶇樂購」及「質感橙熙」2款聯名一日票，民眾只要花費新台幣299元，除可獲得一張原價320元的機捷一日票，還可到商場服務台兌換300元的抵用券和折價券。

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另外，桃捷公司也鼓勵居住在雙北或桃園市的遊客，可利用TPASS基北北桃都會通搭乘機捷到A9林口站，下車後只要步行5分鐘就可抵達商場，持悠遊卡或TPASS基北北桃都會通使用者，憑當日不限金額商場消費發票加入賣場會員，還可兌換限量的100元的商品抵用券與當年度的超值優惠券。

桃捷公司提醒民眾，在購物消費之餘也可保留時間，前往機場捷運沿線的中平商圈、老街溪河川教育中心、六和商圈及中壢觀光夜市等多處旅遊景點，還可利用YouBike享有60分鐘免費的便捷服務串聯行程，除節省交通費，還可獲得充實的週休假日親子遊體驗。（編輯：李錫璋）1131113