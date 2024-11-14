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玉里春日寶石礦業者申請續租 部落會議9成9反對

2024/11/14 19:13
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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮玉里鎮春日里馬太林部落內的寶石礦，業者希望能續租礦業用地，部落族人昨晚召開部落會議，憂心會污染水源、造成土石流，投票結果9成9成反對續租開採。

春日寶石礦位於馬太林段，於民國66年取得採礦權，礦區面積約77公頃、礦業用地面積0.672公頃，主要開採玉髓寶石礦種，陳姓業者擬申請續租礦業用地興辦計畫，按礦業法修法後，重疊原民區土地須取得部落諮商投票同意。

針對春日寶石礦申請續租礦業用地興辦計畫，關係部落馬太林部落、洛合谷部落昨晚舉行首次部落會議，共100戶出席，達過半門檻，投票結果99票不贊成、1票同意，諮商同意投票不通過。

春日里長陳青廉說，礦區會經過簡易自來水取水口，擔心往來車輛會污染水源，且居民也擔心會引發土石流，其實部落是百分之百反對，唯一投同意票的70多歲長輩是勾錯。

部落會議主席陳昌生說，過去外界到部落開發，族人沒有全力阻擋，原住民族基本法保障族人發聲的權益，不管是私人企業、國家建設只要經過原住民土地，就應該與族人溝通且經過部落會議決策。

通過反對續租開採共識，部落會議將會議決議及相關資料送交玉里鎮公所備查，玉里鎮公所指出，尊重部落會議決策。

國民黨籍花蓮縣議員林玉芬會後受訪指出，部落對山林保護、資源維護有強烈使命感，支持部落的決定。（編輯：謝雅竹）1131114

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