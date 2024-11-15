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竹縣頭前溪北岸高灘地開工 打造運動場域

2024/11/15 19:58（11/15 20:16 更新）
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新竹縣政府表示，頭前溪北岸堤外高灘地將打造為休憩場所，提供縣民運動場域、綠地區、景觀公廁等，15日正式開工，可望114年中完工。圖為新竹縣長楊文科（右）視察現場情形。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月15日
新竹縣政府表示，頭前溪北岸堤外高灘地將打造為休憩場所，提供縣民運動場域、綠地區、景觀公廁等，15日正式開工，可望114年中完工。圖為新竹縣長楊文科（右）視察現場情形。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月15日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）竹縣府說，頭前溪北岸堤外高灘地將打造為休憩場所，提供縣民運動場域、綠地區、景觀公廁等，還有越野自行車練習場等空間，今天開工預計明年中完工，盼提升運動休憩品質。

新竹縣政府發布新聞稿指出，「頭前溪北岸堤外高灘地規劃案」由環保局執行先期計畫，從110年起陸續完成占耕移除、細部設計、用地取得、河川區域使用許可及工程發包，今天開工。

環保局表示，此案分為A、B區空間，A區主要規劃有橋下活動廣場、足球場，公廁和多元利用空間；B區有除有籃球場、公廁外，還有越野自行車練習場等。

局長蕭宏杰告訴中央社記者說，為減輕工程對頭前溪流域水、陸生態的衝擊影響，在規劃、設計及施工階段已納入各項生態衝擊減輕措施、包括濱溪帶退縮至少30公尺，與減少人工鋪面且採用透水材質。

他表示，在施工期間也盡量避開河川汛期，讓工程在符合河防安全及盡力減輕生態衝擊的原則下進行，工程預計可望明年中完工，打造良好休憩空間。（編輯：張銘坤）1131115

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