強韌台灣計畫 花蓮培訓千名防災士囊括貓狗安置

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮歷經地震、颱風，今年縣府應變中心已破歷年紀錄開設6次，防災士面對天災第一線，已培訓千名防災士，甚至貓狗寵物安置都涵蓋，盼建立自助、互助、公助防救災應變機制。

花蓮縣政府消防局攜手東華大學協力團隊，今天在花蓮防災教育館舉辦花蓮縣「強韌台灣計畫成果展暨交流活動」，展示花蓮縣在應對災害中的韌性，且促進產官學研在防災領域的交流合作；縣長徐榛蔚頒獎表揚績優韌性社區、防災士和防災企業的傑出貢獻。

內政部消防署科長魏健利致詞表示，防災士的推動源自日本阪神大地震，當時9成是民眾自救，台灣在民國107年引進，目前全國有3萬3600多名防災士，目標是5萬人；全台有6縣市成立防災士協會，也於136個鄉鎮市區公所籌組「防災協作中心」，可對民間捐助物資有系統發放，彌補公部門人力不足的問題，花蓮縣希望明年也能成立。

徐榛蔚表示，宜花東3縣位於環太平洋地震帶與迎風面，每當颱風來襲，東部迎風面往往災損嚴重，地震造成損害更是難以估計，因此從小教育防災意識非常重要，希望建立「自助、互助、公助」的防救災應變機制，落實萬全準備，在災難來臨前，先要自助，再互相協助，最後公助，多一分準備，就能少一分災害。

徐榛蔚指出，防災是中央、地方與村里長的一體系統，中央發布海陸警報，縣府應變中心開設後聯絡各鄉鎮，將災前、災中與災後的準備與防災工作互相串連，也希望能廣設自我防災社區，統整各社區人力與資源，提升防救災整備量能，建立互助共助防災共同體，攜手協力保護家園，進而降低社區人命傷亡及財產損失，打造韌性城市災防安全網。

113年度強韌台灣-大規模風災震災整備協作計畫主持人，東華大學永續發展中心主任李俊鴻表示，韌性代表可以應對任何天災地變，這半年來因應0403地震與颱風侵襲，東華大學提供應變中心即時情資來應對災害參酌，希望將傷害降到最低。

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共同主持人藍姆路-卡造說明，東華協作計畫成員來自各系所專業，角色如同消防局的智庫，提供各種資訊並整合，幫助縣府做決策。

接受表揚的團體包括台灣寵物保姆協會，協會秘書長王維俊接受媒體聯訪表示，0403花蓮地震中康姓女教師為了救貓返回大樓被倒塌梁柱壓住而喪生，更凸顯災難發生時，寵物安置的重要，今年10月就在國興里社區進行演練。（編輯：李淑華）1131118

花蓮縣政府消防局攜手東華大學協力團隊，18日在花蓮防災教育館舉辦花蓮縣「強韌台灣計畫成果展暨交流活動」，縣長徐榛蔚（中）頒獎表揚績優韌性社區、防災士和防災企業。中央社記者李先鳳攝 113年11月18日