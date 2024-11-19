台東東河衛所結合高醫皮膚科 提供泰源監獄遠距看診

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣東河鄉衛生所和高醫合作，在泰源監獄開設皮膚科遠距門診，近1個月服務32人次，守護收容人健康。

台東縣衛生局東河鄉衛生所今天透過新聞稿表示，為提升民眾醫療平權性、守護收容人醫療照顧，在台東縣衛生局積極爭取及協調下，東河鄉衛生所結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，自10月24日起每週四上午在泰源監獄，開設全國第1個矯正機關遠距醫療專科門診業務。

看診項目為皮膚科專科門診服務，截至14日已服務32人次，守護收容人健康。

東河鄉衛生所護理師韓明香表示，法務部矯正署泰源監獄目前收容約1400名以上收容人，地處偏遠且收容人身分特殊，一趟轉診戒護外醫需耗費大量戒護資源且又伴有高風險疑慮。

雖監所內有醫護室，然而平日收容人醫療照顧也由東河鄉衛生所協助，因住民老化及藥癮史等罹患皮膚病的風險因子，致人員皮膚健康本質不佳等，亟需專科門診醫療需求。

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她說，經台東縣衛生局積極協調，爭取中央健康保險署同意，與法務部矯正署、中央健康保險署東區業務組及高雄醫學大學附設中和紀念醫院共同攜手，首開全國矯正機關遠距醫療服務先例。

東河鄉衛生所表示，開診近1個月已服務32人次，獲得獄方主管幹部及收容人非常滿意與極高評價，東河鄉衛生所將每週提供泰源監獄遠距皮膚科專科門診服務，讓醫學中心等級的高醫為受刑人健康把關，使每一個人都可以獲得高品質且負擔得起的衛生保健服務。（編輯：李淑華）1131119