本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞動部公務員輕生案 卓榮泰鞠躬致歉：全案移送檢調追究責任
首頁 / 地方

大葉大學大自然綠教室揭幕 盼創造永續發展未來

2024/11/20 15:45（11/20 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大葉大學運用SDGs校園實踐場域，以學校植物覆蓋率達83%優勢，將校園打造成「大自然綠教室」，20日揭幕。（大葉大學提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月20日
大葉大學運用SDGs校園實踐場域，以學校植物覆蓋率達83%優勢，將校園打造成「大自然綠教室」，20日揭幕。（大葉大學提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化縣20日電）大葉大學運用SDGs校園實踐場域，以學校植物覆蓋率達83％優勢，將校園打造成「大自然綠教室」，今天舉行揭幕儀式，校方期盼創造綠色永續發展未來。

大葉大學今天舉行113年度高等教育深耕暨大學社會責任計畫成果發表會，以「SDGs x AI x STEM前瞻永續大步走」為主軸，並為SDGs校園實踐場域「大自然綠教室」揭幕，結合校園講堂、智慧科技與永續環境教育。

校長方文昌指出，學校打造聯合國永續發展目標SDGs校園實踐場域，藉此帶動區域永續發展，去年啟用第1期主題水循環再利用系統，吸引國內外學生、學者參訪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年大葉大學推出第2期主題「友善栽植與生產」，運用校園植物覆蓋率83％優勢，融合濕地、綠化牆、小葉欖仁林、綠屋頂機車棚、許願牆等，讓校園成為「大自然綠教室」；場域結合環境生態與AI數位科技，協助參觀者認識植物。

校發長黃俊杰表示，校園實踐場域種植超過60種水生植物、20種喬木、40種灌木，除有植物知識牆，更融入樹木碳匯概念，例如綠屋頂機車棚就是自然碳匯最佳模擬示範場域。（編輯：郭諭儒）1131120

#大葉大學
#大學
#聯合國
#方文昌
#黃俊杰
#大葉
方文昌
年均節水7000噸 大葉大學獲台灣永續大學獎文化大葉等4大學名額未回流 教育部扣減1405招生名額真理最多
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：