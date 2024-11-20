大葉大學大自然綠教室揭幕 盼創造永續發展未來
2024/11/20 15:45（11/20 17:01 更新）
（中央社記者鄭維真彰化縣20日電）大葉大學運用SDGs校園實踐場域，以學校植物覆蓋率達83％優勢，將校園打造成「大自然綠教室」，今天舉行揭幕儀式，校方期盼創造綠色永續發展未來。
大葉大學今天舉行113年度高等教育深耕暨大學社會責任計畫成果發表會，以「SDGs x AI x STEM前瞻永續大步走」為主軸，並為SDGs校園實踐場域「大自然綠教室」揭幕，結合校園講堂、智慧科技與永續環境教育。
校長方文昌指出，學校打造聯合國永續發展目標SDGs校園實踐場域，藉此帶動區域永續發展，去年啟用第1期主題水循環再利用系統，吸引國內外學生、學者參訪。
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今年大葉大學推出第2期主題「友善栽植與生產」，運用校園植物覆蓋率83％優勢，融合濕地、綠化牆、小葉欖仁林、綠屋頂機車棚、許願牆等，讓校園成為「大自然綠教室」；場域結合環境生態與AI數位科技，協助參觀者認識植物。
校發長黃俊杰表示，校園實踐場域種植超過60種水生植物、20種喬木、40種灌木，除有植物知識牆，更融入樹木碳匯概念，例如綠屋頂機車棚就是自然碳匯最佳模擬示範場域。（編輯：郭諭儒）1131120
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