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年均節水7000噸 大葉大學獲台灣永續大學獎

2024/11/19 16:07（11/19 16:16 更新）
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大葉大學設置地下雨水回收系統、雨水收集設施等設備，收集雨水供應綠地澆灌與廁所用水，減少自來水消耗，全面系統性省水策略讓學校年均節水量達7000噸，榮獲2024台灣永續大學獎環境管理領袖獎。（大葉大學提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月19日
大葉大學設置地下雨水回收系統、雨水收集設施等設備，收集雨水供應綠地澆灌與廁所用水，減少自來水消耗，全面系統性省水策略讓學校年均節水量達7000噸，榮獲2024台灣永續大學獎環境管理領袖獎。（大葉大學提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月19日
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（中央社記者鄭維真彰化19日電）大葉大學透過智慧化管理，水資源循環再利用，每年平均節省水量達7000噸，並因應聯合國永續發展指標，建置校園實踐場域，榮獲2024台灣永續大學獎環境管理領袖獎。

大葉大學校長方文昌今天透過新聞稿指出，大葉大學以「大葉水勢力」為提案主題參加台灣永續大學獎，獲得環境管理領袖獎。

方文昌說，學校以創新水資源管理策略，設置地下雨水回收系統、MBR污水處理系統、雨水收集設施等設備，每年從屋頂收集3400噸雨水，供應綠地澆灌與廁所用水，減少自來水消耗；全面系統性省水策略讓學校年均節水量達7000噸。

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大葉大學永續發展辦公室執行長黃俊杰表示，學校在水資源方面不僅是省水，更響應聯合國永續發展指標SDGs優質教育、潔淨水源、創新基礎建設等分項指標，推動環境教育，將校園打造成類博物館式的戶外教育場域。

此外，學校建置鏈接SDGs的校園實踐場域，去年啟用水循環再利用系統，吸引眾多師生、國際學者及社區居民參訪，將水資源教育推廣至各層面。（編輯：李亨山）1131119

方文昌
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