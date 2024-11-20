台南啟動禽流感防疫 熱區採樣強化監測

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）南部地區氣候逐漸轉涼，台南市政府從9月1日起啟動禽流感強化防疫措施，10月以來針對熱區增加1680件採樣監測，並完成877場次養禽場生物安全查核，盼防堵疫情發生。

台南市動物防疫保護處今天公布資料指出，禽流感強化防疫措施將持續至明年3月31日，分兩階段實施，首先針對今年曾發生禽流感的6個案例場進行環境採樣監測及生物安全關懷，確保飼養環境無潛藏病原，並輔導業者正確生物安全軟體操作，邀請專家學者進行指導。

台南市動保處指出，第二階段重點措施包含增加高風險地區禽場及外圍環境監測數量，並加強禽流感熱區清潔消毒，自10月以來，已增加1680件採樣監測及強化988場次防疫消毒工作，均未檢出禽流感病毒。

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台南市動保處指出，持續派遣動物防疫人員查核養禽場，已完成877場次養禽場的生物安全查核，並要求養禽業者同步於場內進行清潔消毒，共同降低環境中禽流感病毒。

台南市動保處指出，今年入冬以來，嘉義及彰化已發生高病原性禽流感病例，顯示環境中病毒開始活躍，提醒養禽業者應持續強化生物安全防疫措施，落實禽場門禁管制、定期維護防鳥設施嚴防候野鳥與場內家禽接觸，並注意禽舍保溫工作。（編輯：李亨山）1131120