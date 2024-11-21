台中山谷燈光節11/28點燈 梨山谷關打造雪國耶誕村

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）「2024山谷燈光節」11月28日點燈，今年以「童話聖誕村」為主題，將梨山賓館前2棵28公尺高的雪松打造成繽紛閃亮的白雪耶誕樹，谷關溫泉公園則佈置成童話中耶誕村，充滿雪國風情。

參山國家風景區管理處今天發布新聞稿，「2024山谷燈光節」邁入第4屆，自11月28日到114年1月12日止，梨山賓館前的2棵雪松主燈，今年以多彩繽紛變化雪花燈飾，猶如冬季雪花，搭配聲光效果，相當夢幻美麗。梨山雪松主燈展延點燈至114年2月19日。

梨山遊客中心、梨山景觀台及福壽山農場入口處也佈置了光環境，邀請到梨山在地工藝師林春節老師設計，以美麗的守護為主題，呈現蝴蝶展翅，遊客可於蝴蝶兩翅間打卡留念。

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參山處表示，谷關公園以「白雪聖誕村」主題，展出雪屋造型、耶誕樹雪人麋鹿及銀白地燈等，營造出雪國耶誕氛圍；另外，谷關街道上有「山間星語」、「森林步道」等主題燈飾，谷關大街週末期間還有移動燈飾。

參山處指出，「2024山谷燈光節」活動也聯合梨山賓館、台中市旅行商業同業公會及台灣觀光遊樂區協會贊助合作增添光彩，同時也與旅宿業者、旅行業、觀光遊樂業串聯，以擴大行銷整體活動效益，盼帶動梨山風景區各觀光產業。（編輯：李淑華）1131121