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看好高雄精緻餐飲潛力 江振誠擔任在地餐廳教練

2024/11/22 16:00（11/22 16:21 更新）
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台灣名廚江振誠（圖）與高雄餐廳S.S.A.W合作推出聯名巧克力禮盒，並於22日舉辦巧克力講座；他也預告未來將以教練角色協助在地餐廳推出創新料理。中央社記者林巧璉攝 113年11月22日
台灣名廚江振誠（圖）與高雄餐廳S.S.A.W合作推出聯名巧克力禮盒，並於22日舉辦巧克力講座；他也預告未來將以教練角色協助在地餐廳推出創新料理。中央社記者林巧璉攝 113年11月22日
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）台灣名廚江振誠今天在高雄舉辦巧克力講座；他說，高雄餐飲潛力還未完全發揮，還可以有更多種類的餐廳，未來他會以教練角色協助高雄餐廳推出更多創新料理。

江振誠與高雄餐廳S.S.A.W合作推出聯名巧克力禮盒，並於今天舉辦「巧克力的搭配美學」講座，分享對巧克力的熱情與創作靈感。江振誠也預告，將與「Cho Restaurant．秋法餐」主廚陳博玄攜手打造冬季菜單。

江振誠接受媒體聯訪時表示，接下來會花更多時間在培育台灣下一代料理人才，他的餐廳RAW在過去10年培育出無數現今台灣精緻餐飲（Fine Dining）的主廚，接下來RAW將成為孵育台灣料理人才基地，這些人會在台灣各個頂級餐廳中不斷推出精彩料理。

江振誠在講座上分享此次推出的聯名巧克力禮盒，推出春、夏、秋、冬4款巧克力，分別是蘇格蘭威士忌海鹽、草莓優格冰淇淋、法式榛果白味噌、單一莊園精選咖啡等風味。即日起在「夏甜點」販售，搶攻年末耶誕節市場。

此外，承億酒店「Papillon」法式餐廳也在耶誕節前夕推出冬季限量宴席菜單，此活動攜手台北手工義大利麵品牌「PASTA & CO.」與瑞士鐘錶品牌「ORIS」，在12月4日至7日晚間用餐時段推出「七魚盛宴」。

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承億酒店表示，高雄富有豐富海洋文化與食材，Papillon與PASTA& CO.兩大米其林星級主廚Fabien Vergé與呂學明聯手，融入當季當地海鮮及現代法式料理技術；餐點中特地將義大利麵餃捏成糖果、太陽、耶誕帽等造型。

呂學明說，簡單樸實的食材能創造出展現品質與工藝之美的精緻料理，他也期待透過料理為了下一代守護海洋資源。Fabien Vergé表示，餐點最重要的是食材本質，他秉持傳統法式料理手藝，展現食材純粹味道，也將豐富旅遊經驗化為創作菜色的靈感。（編輯：郭諭儒）1131122

台灣名廚江振誠與高雄餐廳S.S.A.W聯名推出巧克力禮盒，共有春、夏、秋、冬4款，分別是蘇格蘭威士忌海鹽、草莓優格冰淇淋、法式榛果白味噌、單一莊園精選咖啡等風味，搶攻年末耶誕節市場。中央社記者林巧璉攝 113年11月22日
台灣名廚江振誠與高雄餐廳S.S.A.W聯名推出巧克力禮盒，共有春、夏、秋、冬4款，分別是蘇格蘭威士忌海鹽、草莓優格冰淇淋、法式榛果白味噌、單一莊園精選咖啡等風味，搶攻年末耶誕節市場。中央社記者林巧璉攝 113年11月22日
承億酒店「Papillon」法式餐廳將在12月推出冬季限量宴席菜單，Papillon主廚Fabien Vergé（右）、台北Pasta & Co.創辦人呂學明（左）共同創作「七魚盛宴」創意菜色。中央社記者林巧璉攝 113年11月22日
承億酒店「Papillon」法式餐廳將在12月推出冬季限量宴席菜單，Papillon主廚Fabien Vergé（右）、台北Pasta & Co.創辦人呂學明（左）共同創作「七魚盛宴」創意菜色。中央社記者林巧璉攝 113年11月22日
承億酒店「Papillon」法式餐廳於12月4日至7日晚間用餐時段推出冬季限量菜單「七魚盛宴」，融入當季當地海鮮及現代法式料理技術。中央社記者林巧璉攝 113年11月22日
承億酒店「Papillon」法式餐廳於12月4日至7日晚間用餐時段推出冬季限量菜單「七魚盛宴」，融入當季當地海鮮及現代法式料理技術。中央社記者林巧璉攝 113年11月22日
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