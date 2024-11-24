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推嬰兒車遭獼猴騷擾 壽山動物園：勿掛食物或袋子

2024/11/24 12:54
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄壽山動物園常有獼猴出沒，有民眾控訴推嬰兒車逛動物園遭獼猴洗劫、嚇哭幼兒；壽山動物園表示，壽山是獼猴自然棲地，家長勿將食物或塑膠袋掛嬰兒車上，避免獼猴想要翻找食物。

有網友在網路社群發布一段影片顯示，一名男子抱著幼兒，同時推著掛有袋子的嬰兒車在壽山動物園行走，突遭1隻獼猴上前想要搶奪嬰兒車上袋子，最後嬰兒車被獼猴弄倒，幼兒也嚇得大哭，獼猴咬走疑似裝有食物的袋子後離去。

網友發文表示，食物有藏起來，但獼猴似乎只要看到嬰兒車就會上前，大聲喝止也沒用。有網友留言說「整台嬰兒車掛了叮叮咚咚的袋子也不知道什麼意思」；但也有網友表示，嬰兒車沒有袋子也會被鎖定跟隨，批市府放任情況惡化。

壽山動物園主任莊絢智今天接受媒體聯訪表示，壽山是獼猴自然棲地，到壽山或動物園，一定能看到許多猴群在活動，預防被獼猴騷擾最好方式，就是盡量不要手提食物或塑膠袋，也建議家長把食物收妥在後背包，不要掛在嬰兒車上。

莊絢智說，有些家長攜帶食物，會習慣掛在嬰兒車上，依猴子經驗，可能會認為掛在嬰兒車上的袋子高機率可找到食物，因此就有習性會想要去翻找食物。遇到獼猴騷擾，不要正眼看、也不要爭奪，如獼猴發現袋子不是食物，就會離開。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟強調，獼猴並不是對嬰兒車特別有興趣，而是進去動物園的推車，掛非常多東西與食物，猴子就會聯想推車與食物有關，就會想靠近，「猴子不會覺得這是嬰兒推車，只會覺得那是一台美食攤車」。

林美吟說，壽山動物園本來就是獼猴棲地，本來就會有野生獼猴出沒，遊客要避免提著大包小包，以免讓讓獼猴誤認是食物，也要避免拿塑膠袋或食物外露。

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壽山動物園補充說明，壽山山林環境為獼猴提供豐富食物來源及棲息場所，是獼猴自然棲地，近年因民眾不當餵食，造成獼猴逐漸靠近人類活動區域；進行戶外活動，保持「不接觸、不餵食、不干擾」，是應對台灣獼猴最基礎準則。

動物園園區內設置多處防猴垃圾桶、提供「防猴包」租借服務；使用嬰兒推車時，應避免將塑膠袋、手提袋掛於嬰兒車上，可將物品全部裝妥於後背包；遇到獼猴搶食時請放手給牠，勿與獼猴瞪視、拉扯或威嚇，以免人猴衝突受傷。（編輯：陳仁華）1131124

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防人猴衝突 高雄壽山動物園提供防猴包租借
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